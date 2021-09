Et qu’est-ce qui se passerait si…? vient de nommer pour la première fois un personnage clé de Spider-Man dans le MCU

Les spoilers suivent pour Et si…? épisode 5.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? l’épisode 5, la dernière entrée dans l’émission animée Disney Plus de Marvel, a fait quelque chose que les autres productions MCU n’ont pas réussi à faire.

Plus précisément, le cinquième volet de What If…? a mentionné un personnage clé de Spider-Man cinq ans après l’introduction du webslinger au MCU (merci, GamesRadar).

Vers la moitié de l’épisode 5 – une histoire qui présente la série de bandes dessinées Marvel Zombies au Marvel Cinematic Multiverse (MCM) – Peter Parker fait enfin référence à un être cher en particulier. Vous pouvez probablement deviner de qui il s’agit, mais si vous ne voulez pas que la surprise vous gâche, faites demi-tour maintenant car nous nous dirigeons vers territoire de spoiler majeur.

Alors que les Avengers restants se rendent dans une ville où un remède contre les zombies aurait été trouvé, Spider-Man mentionne Oncle Ben alors qu’il prononce un discours à Hope Van Dyne.

Interrogé par Van Dyne sur la façon dont il reste si positif, Peter répond : “Pratique, je suppose. Ma mère, mon père, oncle Ben, M. Stark… J’ai beaucoup perdu. Mais ma tante May dit ‘Si nous ne gardons pas souriant quand ils ne peuvent pas, alors nous pourrions aussi bien être partis aussi.'”

Sans surprise, les fans de Marvel se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur soulagement que l’oncle Ben ait été mentionné tardivement dans le MCU. Il était temps, vraiment.

ONCLE BEN???? #WhatIf #WhatIfZombies pic.twitter.com/L3IIsjvayGS8 septembre 2021

Analyse : l’apparition d’Oncle Ben dans Et si… ? est important pour le MCU

(Crédit image : Marvel Studios/Sony)

La mention d’Oncle Ben par Spider-Man est la première fois que le personnage est discuté dans le MCU. Ainsi, bien que son nom ne soit qu’une partie de la liste que Peter dresse, c’est toujours une occasion capitale pour les fans de Marvel.

La seule autre référence MCU à Oncle Ben est venue dans Spider-Man: Far From Home. Dans son deuxième film solo Marvel, Peter (Tom Holland) utilise la vieille valise d’Oncle Ben lors de son voyage en Europe mais, jusqu’à présent, le personnage n’a pas été mentionné par son nom.

Cela a affligé certains fans de Marvel. Bien sûr, nous n’avons pas eu (ni même eu besoin) que l’histoire d’origine de Spidey soit racontée, pour la troisième fois en 20 ans, dans le cadre de son arc MCU. Le public sait ce qui arrive à Oncle Ben avant que Peter Parker ne devienne vraiment Spider-Man, nous n’avons donc pas eu à rechaper l’ancien terrain.

Même ainsi, il aurait été approprié d’entendre le personnage mentionné auparavant. Oncle Ben a joué un rôle beaucoup plus important dans les projets de Spider-Man en direct que son homologue de bande dessinée, mais une chute de nom ici ou là n’aurait pas mal tourné.

C’est ce qui fait son apparition dans What If…? tellement important. Les showrunners de la série ont confirmé (par IGN) que les événements de la série sont canoniques dans le MCU, même s’ils se produisent dans des univers alternatifs à la chronologie principale. Cela offre donc la confirmation (si vous en aviez même besoin) que l’oncle Ben existait dans le MCU avant l’introduction de Spider-Man dans Captain America: Civil War.

Maintenant qu’il a été mentionné dans la série animée de Marvel, il y a toutes les chances que l’itération de Holland du wallcrawler puisse discuter de lui dans une certaine mesure dans No Way Home. Étant donné que le troisième film solo de Spider-Man pourrait être son plus émouvant à ce jour, ce serait l’occasion idéale de mentionner enfin Oncle Ben dans une production MCU en direct – surtout si d’autres Spider-Men font partie du mélange, comme on le dit.

