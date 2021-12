« Et qu’ils ne me baissent pas même avec de l’eau chaude »

L’album contient ‘La Rosa’ une chanson commencée par Paco de Lucía que le chanteur a conclue

Alejandro Sanz a présenté ce jeudi 9 décembre son dernier album, ‘Sanz’, œuvre créée pendant 24 mois de pandémie et aspire à entrer en scène en 2022. En fait, elle a avancé cela pour A partir d’avril, il reprendra les concerts en Colombie qui n’ont pas pu être réalisés en raison de la pandémie, et plus tard, il espère faire une tournée en Espagne.

« Je veux faire un concert différent, où je veux inclure des chansons que je n’ai pas chantées depuis des années, comme un petit hommage à tout cela de retour à l’essence des premiers albums –il a souligné–. « Je veux vraiment que 2022 commence pour que je puisse monter sur scène et qu’ils ne me descendent même pas avec de l’eau chaude« .

En tout cas, pour l’artiste, l’année qui s’achève est un « moment formidable » car après des mois aussi difficiles, comme il l’explique, il a pu obtenir le fruit « de tout le travail ».Les derniers mois de l’année m’ont donné l’opportunité de me consacrer à faire un album que je voulais vraiment faire« , a-t-il déclaré lors de la présentation de son nouveau travail dans le quartier madrilène de Moratalaz (Madrid), où le chanteur a souligné que c’était la première fois qu’il montait sur scène, à l’âge de 15 ans, et l’a décrit comme « le usine de rêves ».

‘Sanz’ est le dix-neuvième album de la chanteuse et sort ce vendredi 10 décembre. « Les gens doivent penser que je suis paresseux quand il s’agit de nommer les choses, mais c’est le produit d’une profonde réflexion« , a-t-il ironisé.

Le nouvel album comprend également un hommage à Paco de Lucía avec la chanson ‘La Rosa’. Comme il l’a révélé, un ami du guitariste l’a appelé de Cancun (Mexique) en assurant qu’il avait une chanson de Paco de Lucía sauvegardée sur son disque dur : « Il m’a envoyé le refrain qui a été joué et chanté par lui, et pour pouvoir finir cette chanson et la sauver avec le sens qu’il voulait lui donnerPouvoir le terminer était un défi parce que tout ce que je pensais, c’était s’il allait l’aimer », a-t-il déclaré.

« EN PYJAMA ET AU FEU LENT »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait le plus apprécié dans le processus créatif de ‘Sanz’, il a déclaré que « Peut-être que ce que vous avez le plus apprécié, c’est de le faire en pyjama, mais surtout d’avoir le temps de vous le consacrer, de pouvoir le faire à feu doux« .

« J’ai appris une chose quand ‘Corazón partío’ devait être mixé. Cela faisait plusieurs semaines que je faisais remarquer que la chanson n’était pas comme je le voulais, je n’avais pas l’impression qu’elle avait l’âme que la chanson démo avait, elle était très difficile parce que cela avait été beaucoup d’argent et de longues heures. J’étais sur le point de mixer et à ce moment-là j’ai décidé que la chanson ne pouvait pas sortir comme ça, et c’était l’une des meilleures décisions que j’ai prises dans ma vie. » A révélé.