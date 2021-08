Et Riqui Puig ?

18/08/2021

Le à 09:52 CEST

Le milieu de terrain du FC Barcelone Riqui Puig est déterminé à jouer un rôle important sous Ronald Koeman. À sa deuxième saison en tant que joueur de l’équipe première, le catalan a hérité du dossard numéro 6 et veut continuer à ajouter des minutes de qualité au centre du terrain.

Celui de Matadepera, qui a réalisé une excellente performance au Trophée Joan GamperPour l’instant, il n’a pas réussi à s’installer parmi les priorités du coach et ses minutes restent résiduelles. Avec les probables marches de Coutinho ou Miralem Pjanic, le joueur a grimpé entre les préférences du Néerlandais, bien qu’il soit toujours derrière Sergi Roberto dans la rotation.

À 22 ans et au club depuis 2014, l’équipe de jeunes a disputé un total de 39 matchs officiels à ce jour au cours desquels il a marqué un but et distribué trois passes décisives.. Avec un contrat jusqu’en 2023, le grand objectif cette saison est se consolider comme l’une des alternatives les plus solides au centre du terrain et être important dans le vestiaire.

Gavi et Nico, en tête de la rotation

Avec Sergio Busquets, Pedri González et Frenkie De Jong comme les trois milieux de terrain titulaires de Ronald Koeman et le peu de confiance en Miralem Pjanic ou Coutinho, Riqui Puig devra rivaliser avec Sergi Roberto dans la rotation. Egalement avec Gavi ou Nico, de la filiale, qui ont attisé la curiosité du coach et sont entrés dans la première liste des convoqués.

Nico González, sans aller plus loin, a eu l’occasion de faire ses débuts contre la Real Sociedad en Liga. Le galicien a réalisé une brillante campagne avec la filiale la saison dernière et Avec le renouvellement pour trois ans de plus, un trou se creuse dans les plans de Ronald Koeman. Gavi a été la grande sensation de la pré-saison Et c’est un profil différent de Riqui Puig lui-même.