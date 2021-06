Et si Barr disait la vérité ? Certains se demandent et si Trump contrôlait un petit groupe secret au DOJ ⋆ .

Tout d’abord.

Il va de soi que l’administration Trump était folle de contrôler les fuites. Absolument. Et il est également acquis que l’administration Trump était certaine que certaines des fuites de renseignements provenaient du comité de la Chambre. Ainsi, la Maison Blanche voudrait cibler certains des membres du Congrès pour tenter de trouver des fuites. C’est un moyen extraordinaire de trouver ces fuites, d’autant plus que c’est devenu une expédition de pêche.

Mais il va de soi que Trump a toujours fait attention à ne pas laisser de preuves (il avait été poursuivi tant de fois et avait probablement parlé à tant d’avocats criminels qu’il avait un cours proche de la faculté de droit sur les preuves.) En parlant de cela, Barr et Rosenstein sauraient aussi qu’il valait mieux qu’ils ne sachent pas beaucoup de choses. Il y a des cas où les membres des communautés militaires et du renseignement choisissent – avec raison, de ne pas dire au président des détails sur des opérations spécifiques. Barr et Rosenstein auraient-ils une approche similaire vis-à-vis du MJ ?

Et si Barr et Rosenstein ne savaient même pas qu’un groupe secret faisait des choses qu’ils ne voulaient pas savoir ? Il est difficile d’apprécier la taille du DOJ à Washington, le nombre de personnes faisant un certain nombre de choses, les nombreux patrons sous patrons sont à couper le souffle. Et si Barr et Rosensentien disaient la vérité et si Trump savait qu’il ne pouvait pas demander à Barr et Rosenstein de faire quelque chose comme ça ? Mais et si Trump et son équipe pensaient pouvoir le faire en contournant Barr et Rosenstein ?

Il est beaucoup plus probable que Sessions, Rosenstein et Barr le savaient, mais c’est toujours une théorie assez intéressante et extrêmement dangereuse.

La chose la plus effrayante à propos du fait que Barr, Sessions et Rosenstein ne sachent pas espionner les opposants politiques est que cela pourrait être vrai. Trump avait-il un corps secret au sein du DOJ agissant indépendamment de l’AG ? Qui dans WH a facilité? Quel juge ? Des réponses s’il vous plait – Joe Lockhart (@joelockhart) 13 juin 2021

Joe Lockhart est un ancien attaché de presse. S’il y a un gars dans une administration qui sait que des gens gardent certaines informations loin de certaines personnes, pour les protéger, c’est un ancien attaché de presse, qui serait souvent la personne la plus évitée. L’attaché de presse peut dire la vérité : « Je ne connais aucune politique… »

Non, pas « exactement », il est encore beaucoup plus probable que les dirigeants savaient :

Vous trouverez ci-dessous la prochaine chose à faire la plus évidente :

Paix, vous tous

Jason

