Et si… de Chadwick Boseman ? Les épisodes influencent Black Panther : Wakanda Forever

Le temps de Chadwick Boseman dans Et si… de Marvel ? Le spectacle n’était pas censé être sa dernière performance en tant que T’Challa, mais son décès en août dernier l’a fait. Alors que Black Panther: Wakanda Forever continue sans Boseman, le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a déclaré que la performance finale de l’acteur alors que le personnage influence le prochain film, rapporte Variety.

“Nous ne savions pas que ce serait sa dernière performance, évidemment”, a déclaré Feige à propos du temps de Boseman sur Et si…?. “Il est venu plusieurs fois, était tellement enthousiaste à ce sujet, était tellement excité à ce sujet. Il a lu l’épisode qui sera diffusé dans 24 heures, puis est revenu et a dit” J’aime vraiment cette version de T’Challa. ” Nous avons eu une conversation après ça avec Ryan [Coogler, director of Black Panther and Black Panther: Wakanda Forever] sur la façon dont nous obtenons une partie de cette voix – aucune de l’histoire – mais juste une partie de cette voix dans Panther 2. Je suis ravi que les fans voient cela aussi.

Lorsqu’on lui a demandé si Marvel avait des plans pour le prochain anniversaire de la mort de Boseman le 28 août, Feige a déclaré que “chaque jour lui rend hommage en ce moment alors que nous tournons à Atlanta, chaque jour”.

Black Panther: Wakanda Forever est maintenant en production, en vue d’une sortie en juillet 2022. Ryan Coogler écrit et réalise le film, et Kevin Feige a confirmé que Marvel ne refondrait pas T’Challa de Boseman. Danai Gurira, Lupita Nyong’o et Martin Freeman sont confirmés de retour, tandis que l’acteur de God of War Chris Judge et l’actrice Michaela Coel ont également rejoint. Black Panther rejoint le jeu Marvel’s Avengers plus tard ce mois-ci dans le cadre de la mise à jour War for Wakanda et de l’épisode de Boseman de Marvel’s What If…? sort ce mercredi sur Disney+.