Et si… de Disney+ ? Toy Leak a peut-être révélé le retour surprenant d’un méchant majeur de Marvel

Depuis les débuts d’Avengers: L’ère d’Ultron en 2015, les fans n’ont pas tardé à faire d’Ultron, exprimé par James Spader, l’un de leurs nouveaux méchants MCU préférés, même si le film lui-même n’a pas atteint les bonnes notes de son prédécesseur et des suites ultérieures. Et il semble qu’il va revenir dans What If…?, ou du moins une partie de lui, si le nouveau King Killmonger Pop est une indication. Le personnage de Michael B. Jordan tient apparemment la tête d’Ultron, la création initialement non méchante de Tony Stark, et nous savons d’après la bande-annonce que Killmonger et Tony Stark sont présentés ensemble pour un seul versement, de sorte que tout se vérifie. Ce qui reste à voir, cependant, est de savoir si Spader de The Blacklist a prêté sa voix au rôle, ou si Ultron s’en passera.