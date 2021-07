Marvel Studios a publié jeudi la première bande-annonce de sa quatrième émission Disney +, What If…?. Et qu’est-ce qui se passerait si…? est la première série animée du studio, et c’est aussi certainement la plus étrange à ce jour. Alors que Loki nous montre ce qui se passerait si le méchant sournois s’était échappé après la bataille de New York, Et si…? va beaucoup plus loin. Et si Peggy Carter était Captain America ? Et si Killmonger sauvait la vie de Tony Stark ? Et si tous les héros se transformaient en zombies ?

Marvel répondra à toutes ces questions et plus encore quand Et si…? fait ses débuts le 11 août.

Meilleure offre du jour

Cuisinez un steak et un poulet parfaits à chaque fois avec cette brillante trouvaille Amazon – maintenant en vente!

Prix: 37,99 $

Vous économisez : 2,00 $ (5 %)

Acheter maintenant

Continuer la lecture…

La publication « Et si… ? » de Marvel arrive sur Disney + le mois prochain – voici la première bande-annonce apparue en premier sur ..

Les meilleures offres du jour

La trouvaille Amazon à 24 $ de ce méga-viral TikTok épate les gens Amazon a un gril portable à 29 $ avec un design si intelligent que vous l’emporterez partout avec vous. Si vous n’avez pas cet accessoire iPhone, vous ne tirez pas le meilleur parti de votre téléphone

Tendance en ce moment :

Les paiements de relance de 3 600 $ commencent la semaine prochaine – voici qui les obtiendra Une fuite massive de l’intrigue « Black Widow » gâche toute la scène post-crédits Apple est-il sur le point de nous surprendre en lançant un appareil qu’il a annulé il y a des années ?

« Et si… ? » de Marvel arrive sur Disney + le mois prochain – voici la première bande-annonce parue à l’origine sur ..com le jeu. 8 juillet 2021 à 12:39:35 EDT. S’il vous plait, reportez vous à nos conditions d’utilisation des flux.