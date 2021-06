Et si… de Marvel ? Épisode apparemment gâché par l’ensemble LEGO

Par exemple, Tony a-t-il décollé dans un Quinjet après les événements d’Avengers : L’ère d’Ultron et a-t-il fini par être aspiré dans un trou de ver qui l’a fait tomber sur Sakaar, comme Bruce le fait dans la chronologie originale, ou y est-il arrivé d’une autre manière ? Cette armure suffira-t-elle à faire de Tony la star de l’arène du Grand Maître, comme Hulk ? En parlant des compétitions de gladiateurs, nous voyons que Valkyrie et The Watcher (qui raconte Et si… ?, joueront tous les deux un rôle dans cette aventure, mais qu’en est-il de Thor ? Y aura-t-il un autre héros Marvel qui s’écrasera sur les ordures- planète lourde et aide à renverser le Grand Maître ?