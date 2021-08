Et si… de Marvel ? L’écrivain efface le trou apparent de l’intrigue de Star-Lord dans l’épisode de T’Challa

in

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Spoilers pour le dernier épisode de Marvel’s What If…? “Et si… T’Challa devenait un Star-Lord ?” allonger devant.

Jusqu’à présent, Marvel’s What If…?, la première production animée à être connectée à l’univers cinématographique Marvel, s’avère être un succès. Les téléspectateurs semblent être pris par les réimaginations de la série, qui incluent des variations (ou des variantes) de personnages préférés des fans. Le dernier épisode a présenté aux fans une version de T’Challa qui, au lieu de devenir la Black Panther, a été élevée par les Ravageurs et surnommée Star-Lord. Le scénario était une histoire fraîche et optimiste, mais certains fans ont rapidement souligné un trou dans l’intrigue. Maintenant, le rédacteur en chef de la série essaie de dissiper toute confusion.