“Et si…?” de Marvel Nous fait aimer le MCU de manières nouvelles et inattendues .

Et si… de Marvel ? est comme votre fanfic AU préféré, à l’exception de son véritable canon. C’est vrai, cette reine des chamois, le capitaine Carter, est canon, tout comme cette version de T’Challa qui est en quelque sorte plus charmante qu’il ne l’était déjà.

Maintenant, si vous êtes comme moi et que vous attendez avec impatience le Multivers depuis que la phrase a été prononcée dans le MCU, alors et si… ? est la série pour vous. « Les événements de Et si… ? sont canon. Cela fait partie du multivers MCU », a déclaré le rédacteur en chef AC Bradley à IGN. « Le multivers est là. C’est réel, et c’est absolument fantastique, les gens.

Certes, je pensais que nous devions attendre que le docteur Strange ait du travail pour lui ou Spider “Je n’ai toujours pas de bande-annonce” avant d’avoir pleinement la chance de voir à quel point le multivers pourrait être différent, mais les trois premiers épisodes de Et si…? met immédiatement trois histoires que nous connaissons dans un générateur d’intrigue aléatoire juste pour voir ce qui se passe.

Jusqu’à présent, la série adopte sans vergogne la phrase “oublie tout ce que tu sais”.

Bien.

En quelque sorte.

Parce que et si… ? compte définitivement sur vous pour connaître ces personnages et leurs histoires. Vous êtes censé connaître l’histoire de Captain America pour que la série puisse se réjouir de peaufiner cette petite chose juste pour vous faire dire : “Bwhaaaat ???”

Ce qui fonctionne vraiment bien pour la série, c’est qu’aucun des changements n’est le même. Parfois, les mêmes personnages que vous vous attendez à interagir les uns avec les autres traînent comme ils le font toujours, c’est juste que leur dynamique a changé en raison des nouvelles circonstances auxquelles ils sont confrontés. Dans d’autres histoires, vous avez un groupe complètement différent de personnes qui n’ont jamais partagé de temps d’écran auparavant. Cela crée de nouvelles interactions et, parfois, des personnalités complètement différentes pour les personnages que vous avez appris à connaître et à aimer.

C’est, pour moi, vraiment la meilleure partie de la série. Bien qu’il soit amusant de voir à quel point chaque univers est différent, ce sont les personnages et leur chimie les uns avec les autres qui en font une expérience de visionnement incroyable. Je me suis retrouvé à retomber amoureux de personnages dont j’étais déjà fan, de plus, je me suis soudainement investi dans des personnages dont je n’avais pas été fan lors de leur première aventure MCU. Les héros emblématiques que je pensais connaître se sentaient comme de tout nouveaux OC avec des motivations et des relations différentes. Pendant ce temps, les méchants que j’avais regardés avec joie échouer n’étaient plus si mauvais alors que les nouvelles menaces réussissaient à être beaucoup plus rusées que ce que le MCU avait proposé auparavant.

Fondamentalement, je connaissais le matériel, mais je n’avais aucune idée de la façon dont il allait être utilisé.

Et puis il y a The Watcher.

Chaque épisode commence par lui racontant l’histoire, nous rappelant qu’il n’est là que pour, eh bien, regarder, mais qu’il n’interférera jamais avec ce qui se passe. Il donne l’impression que la série se prépare à quelque chose de grand, ce qui, bien sûr, m’a amené à me poser beaucoup de questions.

Est-ce que toutes ces histoires sont liées les unes aux autres ?

Allons-nous n’avoir qu’une seule version de chaque personnage ou y aura-t-il plusieurs, euh, variantes, har har?

Parfois, The Watcher joue timidement et nous dit qu’un événement particulier est une histoire pour “une autre fois”. Cela signifie-t-il que nous verrons cette nouvelle histoire la prochaine fois ? Cette histoire est-elle en train de se transformer en quelque chose qui continuera dans le MCU? Allons-nous finir par combiner des personnages de mondes différents ? Les possibilités sont littéralement infinies. Vous pouvez demander « et si » pour autant de scénarios, et cela ne concerne que le MCU. Les bandes dessinées le font depuis les années 70, nous n’avons donc que l’embarras du choix en matière de matériel pour cette série.

J’ai un peu l’impression d’être un enfant qui regarde les dessins animés du samedi matin, essayant de comprendre quels personnages apparaîtront la semaine prochaine, quelle sera leur histoire et ce que tout cela signifie dans le grand schéma des choses. Mes séries télévisées Marvel préférées sur Disney + sont celles qui n’ont pas peur de devenir un peu bizarres. Après trois épisodes de Et si… ? Je peux déjà dire que ce sera un voyage merveilleusement étrange.

Comme le dit AC Bradley, c’est absolument fantastique.

Et si… de Marvel ? sera diffusé sur Disney + à partir du 11 août.

(Image : Marvel Studios)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci ? Devenez abonné et soutenez le site !

—Le Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers personne, discours de haine et trolling.—

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]