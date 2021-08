Et si Goran Dragic était ce que Luka Doncic voulait dans ses Mavericks ?

Le débat sur ce dont vous avez besoin Luka doncic à vos côtés dans ces Les francs-tireurs de Dallas encore plus qu’ouvert. La star de la franchise texane a renouvelé en échange d’un contrat pluriannuel dépassant le plafond de 200 millions de dollars, confirmant que, malgré son jeune âge, il fait partie des grandes stars de la ligue.

Luka Doncic a déjà prouvé qu’il est l’un des talents les plus spéciaux de la meilleure ligue de basket-ball du monde. Un buteur incroyable, un passeur gracieux et un puissant rebondeur qui a déjà accumulé deux saisons en jetant les Dallas Mavericks sur ses épaules.

Cependant, il est impossible d’obtenir un titre NBA avec un seul joueur, sans au moins quelques grandes stars. C’est pourquoi les Mavs ont été liés à de nombreux acteurs qui pourraient collaborer à cette tâche, mais pour le moment il n’y a pas d’opérations à l’horizon au-delà de l’arrivée possible de Goran Dragic.

Et si votre compatriote était la clé ?

Quand de nombreux analystes de la NBA s’arrêtent au moment de tenter d’entrevoir qui pourrait être le meilleur compagnon de la star caucasienne, les noms qui commencent à se produire dans l’environnement de l’équipe texane sont nombreux et très variés.

Cependant, tous ceux qui s’inscrivent se basent sur une question de niveau, c’est-à-dire sur des joueurs qui pourraient apporter beaucoup de points sur le parquet. Mais malgré le fait que cela soit plus que nécessaire et important, la mentalité de la star de l’équipe est l’un des aspects dont il faut le plus s’occuper.

Que Luka Doncic soit heureux et motivé sera la clé de la concrétisation des succès de l’équipe américaine, et Goran Dragic pourrait y jouer un rôle important. La garde slovène veut sortir de Rapaces de Toronto Et, bien que nous parlions d’un meneur de jeu vétéran qui ne pouvait pas limiter de grandes quantités de minutes et de balles sur le terrain, il est l’un des meilleurs amis et compagnons possibles de son compatriote. sera-t-il donné ?