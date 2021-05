Et si je reste seul? Répondre à la plus grande peur à l’époque de la pandémie de Covid-19

Les proches se touchent les mains à travers un écran de film plastique et un verre pour éviter de contracter Covid-19 à Rome. (Cecilia Fabiano / LaPresse via AP, fichier)

Par le Dr Veena Krishnan

Mes proches mourront-ils du COVID-19? Vais-je rester seul? La plus grande peur – la peur de perdre des êtres chers à cause de l’infection au coronavirus (COVID-19) n’est plus qu’un sentiment ou une anxiété. Cela fait désormais partie de la réalité.

Depuis que la deuxième vague de Covid-19 a frappé, nous sommes frappés par une énorme anxiété et la peur d’être infectés, cela augmente notre stress émotionnel. Les enfants sont infectés, isolés et hospitalisés, cette expérience en elle-même est suffisamment traumatisante et ajouter à cela que les grands-parents et les parents sont infectés puis les perdent par la mort serait l’expérience la plus triste à laquelle beaucoup d’entre eux ont été confrontés. La peur, le chagrin et l’impuissance de perdre un parent, d’être seul dans l’isolement sans aucun soutien et de gérer la crémation, tout cela est considérablement accablant non seulement mentalement mais aussi physiquement et impose un grand défi pour notre système de santé fragile ainsi que notre système social.

Un nombre important de personnes décédées sont dans la fin de la trentaine, laissant derrière elles leurs enfants endeuillés de tous âges. Les enfants ont été laissés seuls car leurs parents ont été hospitalisés ou ont perdu toute leur famille immédiate. Ils doivent faire face aux frais médicaux encourus par les parents, la plupart d’entre eux sont même laissés à eux-mêmes en raison de la stigmatisation et du manque d’empathie. Des cas brutaux ont été signalés dans lesquels des enfants ont été abandonnés par leur père après que leur mère soit décédée du Covid-19. L’impuissance accablant les jeunes qui luttent pour faire face à cette calamité COVID, ce traumatisme aura forcément un impact négatif sur leur développement physique, mental et émotionnel à long terme.

L’année dernière, le père d’un enfant est décédé, ils n’ont pas été en mesure de payer les versements du prêt à la banque (le père avait entrepris de démarrer une entreprise qui a de nouveau échoué en raison du COVID). Il ne sait pas comment il va s’en sortir car la banque les harcèle et ils craignent de perdre leur maison, ce qui aggravera leur détresse. Cette année, des jumeaux de douze ans ont été laissés avec une mère schizophrène à s’occuper après le décès de leur père alors que grand-père et oncles leur avaient fermé leurs portes et les avaient en fait déclarés hors de leur volonté. Il existe de nombreuses histoires déchirantes de ce genre et que faire pour elles est une grande question.

Les recherches révèlent qu’en général avant 18 ans, environ 4% des enfants sont normalement affectés par la perte d’un parent par décès et la perte d’un père est plus courante que la perte d’une mère, ce qui les alourdit également financièrement.

La perte d’un ou des deux parents est associée à une grande vulnérabilité des enfants, à la fois dans une perspective à court et à long terme. Des études ont montré un risque accru de problèmes de santé mentale et de menaces pour le bien-être émotionnel des enfants touchés comme l’anxiété, la dépression et un manque perçu de contrôle sur ce qui se passe dans la vie. La mort d’un parent a également été associée à une augmentation des symptômes somatiques et au développement d’une sensibilité au stress et est également liée à un risque accru de suicide à long terme. Les problèmes d’un enfant après le deuil peuvent également apparaître comme des difficultés de concentration ou des problèmes de comportement et de délinquance. Une étude longitudinale de Brent et al. ont signalé que les jeunes subitement endeuillés avaient moins de compétences que les jeunes non endeuillés dans les domaines du travail et de la planification de l’éducation future.

Dans l’état actuel des choses, le décès d’un parent est un événement de la vie très stressant pour les enfants en toutes circonstances, mais les perdre soudainement dans les conditions traumatisantes de la pandémie est d’autant plus traumatisant. Il est généralement admis qu’un décès anticipé est plus facile à gérer pour les enfants qu’une perte soudaine – tout comme pour les adultes – car l’avertissement semble fournir une occasion de se préparer cognitivement. Les enfants qui ont vécu cette perte soudaine peuvent revivre l’événement traumatique à travers des souvenirs, des pensées et des sentiments intrusifs qui auront des effets à long terme. Les changements dans la situation familiale et les rôles familiaux après le deuil pourraient être un autre défi. Après le décès d’un parent, certains enfants vivent avec leur parent survivant, tandis que d’autres enfants vivent avec une autre personne, comme une belle-mère, un beau-père, un grand-parent, une tante, un oncle, un frère ou une mère adoptive, ce qui les rend plus vulnérables aux abus de toutes sortes. Ce qui leur fait perdre leur estime de soi s’ils se sentent inacceptés et indésirables.

Si le parent survivant est incapable de gérer le deuil et est aux prises avec son propre chagrin, il peut éprouver lui-même des difficultés psychologiques. Le parent qui est laissé pour compte doit également faire face à des facteurs de stress supplémentaires liés au fait d’être un parent seul et le seul fournisseur pendant que l’enfant se débat avec son chagrin. L’enfant prend alors non seulement le poids des émotions négatives, mais se sent également rejeté par le parent émotionnellement indisponible. On considère que cette population d’enfants a des problèmes d’attachement dans leurs relations à long terme. Les enfants qui traversent une telle phase ont un besoin important de soutien, ce qui semble manquer pendant cette période malheureuse et un soutien insuffisant peut être très préjudiciable.

Les lignes d’assistance telles que 1098 sont inondées d’appels à l’aide, le nombre de personnes qui reçoivent réellement du soutien et de l’aide est très effrayant et discutable. Dans de nombreux cas, les ONG aident le gouvernement à transférer ces enfants dans des foyers d’accueil, via WhatsApp, Facebook et d’autres plateformes de médias sociaux demandant aux gens de prendre la garde des enfants dont les parents sont décédés. Ce n’est pas seulement illégal mais dangereux pour ces enfants qui compromettent leur sécurité. Cela pourrait conduire au trafic au nom de l’aide! Le manque de sensibilisation à ce sujet peut faire plus de dégâts. Les gens doivent être sensibilisés pour contacter immédiatement les panneaux de protection des droits de l’enfant.

Selon le modèle d’estimation du deuil de l’enfant (CBEM), on estime qu’une personne sur 14 subira le décès d’un parent avant l’âge de 18 ans. Ce nombre va presque doubler à l’âge de 25 ans. C’est un réel problème pour les adolescents et les jeunes. adultes. Le cerveau des adolescents est encore en développement, et lorsque quelque chose d’aussi pénible que la perte d’un parent se produit, cela peut avoir des effets négatifs majeurs sur leur santé mentale.

Certains enfants peuvent également développer un trouble du deuil prolongé qui est persistant et perturbateur. Ici, l’enfant peut également éprouver des difficultés à accepter la mort du parent et des difficultés à avancer dans sa propre vie. Peut avoir des sentiments d’amertume et le sentiment que la vie n’a pas de sens dans le cadre du syndrome de détachement. Lorsqu’un parent décède, les enfants et le parent / tuteur restant peuvent avoir besoin de conseils et de soutien dans leur processus de deuil, afin que leurs besoins en matière de santé mentale soient satisfaits et qu’ils puissent poursuivre leur développement dans une direction positive.

Plus d’attention et beaucoup de travail doivent être faits à l’égard de cette population en ayant un système fonctionnel approprié en place.

Quand demander de l’aide à un professionnel?

Comme pour les adultes, la distinction entre le deuil normal et pathologique chez les enfants n’est pas toujours claire.Les signaux d’avertissement de Bowlby concernant les enfants endeuillés comprennent:

· La présence d’anxiétés persistantes (en tant que craintes de perte supplémentaire ou peur de mourir),

· Des espoirs de retrouvailles et une envie de mourir,

· Blâme et culpabilité persistants,

· Modèles de suractivité avec des explosions agressives et destructrices,

· Soins compulsifs et autonomie,

· Euphorie avec dépersonnalisation et crise d’identité,

· Pronostic d’accident, automutilation, intention suicidaire

Raphael catégorise les comportements perturbés comme les réponses de deuil supprimées ou inhibées, le chagrin ou le deuil déformé (chagrin caractérisé par une culpabilité ou une colère extrême) et un chagrin chronique se manifestant par des actes.

Réticence à parler du parent décédé, expression de sentiments uniquement positifs ou négatifs à l’égard du défunt, attachement exagéré au parent survivant, absence de chagrin, forte résistance à la formation de nouveaux attachements, absorption complète dans la rêverie entraînant un dysfonctionnement prolongé à l’école, ou une nouvelle habitude de vol ou d’autres actes illégaux peuvent également être un appel à l’aide.

Il est essentiel que les parents / tuteurs soient alertes et conscients des signaux de danger afin qu’ils sachent si et quand ils ont besoin de l’aide d’un professionnel.

La manière dont un enfant pleure est vitale pour son avenir immédiat et à long terme. Des luttes avec des conséquences mentales et émotionnelles, leur incapacité à sauver leurs proches, la colère exprimée comme un échec des soins de santé. Cela devrait être notre signal d’alarme pour l’immense pression attendue en matière de santé mentale sur cette population.

Aider les enfants et les jeunes à faire face au deuil

LE BESOIN DE LA CLINIQUE DE BEREAVEMENT pour fournir un bon soutien au bon moment peut aider un enfant à affronter l’avenir avec confiance et espoir.

La communication et la connexion sont le besoin du temps

Les États devraient permettre aux comités de protection de l’enfance de surveiller activement le bien-être de ces enfants.

Alors que l’Inde est aux prises avec la calamité qui se déroule, nous devons également réfléchir aux échecs systémiques qui ont été démasqués par la crise. La situation actuelle n’est pas sortie de nulle part. Qu’allons-nous dire à ces enfants à l’avenir, quand toute cette situation sera terminée, tant seront laissés pour compte sans parents – nous devons prendre position pour protéger ces enfants émotionnellement et mentalement. Ayez un système approprié en place. La lutte contre les conséquences mentales et émotionnelles, l’échec des soins de santé, devrait être notre signal d’alarme face à l’immense pression attendue sur la santé mentale de cette population.

(L’auteur est un psychologue clinicien consultant senior. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online. Elle peut être jointe à Veena.krishnan7@gmail.com.)

