«Et si je venais d’assassiner ces types? – Le moment où la vie de Jorge Masvidal a changé et lui a valu le titre des poids welters de l’UFC

Jorge Masvidal revient dans l’octogone ce week-end en tant que l’une des plus grandes stars du MMA affronte son rival – et champion – Kamaru Usman à l’UFC 261.

Avec le championnat incontesté des poids welters du monde en jeu, les enjeux n’ont jamais été aussi élevés pour le combat à Jacksonville et c’est exactement ce que Masvidal aime.

Masvidal a la chance de se venger contre Usman à l’UFC 261

Après avoir perdu 14 combats professionnels de MMA, dont quatre décisions partagées en trois ans avec l’UFC, le natif de Miami se dirigeait sans doute vers la porte de sortie à moins qu’il ne parvienne à changer radicalement quelque chose.

Lors de ces défaites, le vétéran de 36 ans n’a jamais été battu de manière convaincante et un argument fort a pu être avancé qu’il méritait de ne perdre aucun d’entre eux.

Mais après s’être éloigné du sport pour se concentrer sur une émission de télé-réalité en République dominicaine et se vider la tête, il a développé ce qu’il décrit comme une «formule» pour modifier sa carrière.

«Cela m’a conduit à créer une nouvelle formule», a déclaré Masvidal au New York Post. «Cela a complètement changé ma mentalité.

Masvidal a été victime d’intimidation par Stephen ‘Wonderboy’ Thompson et a dûment quitté l’UFC

«Comme, ‘Mec, si j’avais gagné ces quatre décisions partagées, où serait ma carrière si je venais de gagner, s’ils me les avaient données?

«Et juste à ce moment-là et il y a quand quelque chose de bien plus grand en moi s’est réveillé et a dit: ‘Arrête de penser comme un paysan ******, mec. C’est pourquoi je n’arrive jamais nulle part.

«Et si je mettais fin à tous ces gars et qu’il n’y avait pas de décision, [and] Je viens de tuer ces types? ”

Masvidal a remporté sa première chance à la gloire de l’UFC avec un 2019 stellaire en éliminant Darren Till et Ben Askren de manière catégorique, avant d’être couronné premier champion BMF contre Nate Diaz.

Masvidal a remporté le titre BMF à l’UFC 244

Bien qu’il n’ait pas réussi contre Usman à l’UFC 251, il avait pris le combat avec un préavis de seulement six jours et a été contraint de réduire énormément de poids pour atteindre 170 livres.

Le vétéran, qui est devenu professionnel à 18 ans, se battra pour la 50e fois samedi soir au VyStar Memorials Arena (sa toute première revanche) et pense qu’il a ce qu’il faut.

“Je dois prendre beaucoup de notes sur ce gars, voir ses niveaux de force, mesurer sa vitesse et sa puissance”, a ajouté Masvidal. «Et une chose que je peux vous dire [is] ça, mec, aussi fatigué que j’étais dans ce quatrième et cinquième round, quand il m’a fait craquer, c’était comme: “ Mec, ce mec frappe comme un b ****. ”

«Je ne suis donc pas inquiet pour son pouvoir.

«C’est juste à la fin de la journée, Dieu nous a créés. Dieu a fait de moi un homme, et Dieu l’a fait un peu moins.