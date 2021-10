Et si la Major League Baseball augmentait en séries éliminatoires ?

La question de quoi si la Major League Baseball augmente les qualifications en séries éliminatoires?, m’est venu à l’esprit après la saison qu’ont eu les Blue Jays de Toronto et les Mariners de Seattle, qui méritaient sans aucun doute de se qualifier pour les playoffs de la MLB 2021, voici quelques idées à ce sujet.

Que le joker soit défini par toutes les équipes avec les meilleurs records

Par exemple:

Ligue américaine

Red Sox contre Mariners Yankees vs. Tuiles ET faire jouer les gagnants dans un jeu ou une série de trois pour en gagner deux

Ligue nationale

Dodgers vs. Phillies Cardinals vs. Rouges ET faire jouer les gagnants dans un jeu ou une série de trois pour en gagner deux

Qui classent les meilleurs records et s’affrontent en série jusqu’à définir le champion des World Series

Par exemple

Géants contre Yankees Dodgers vs. Rayons des Red Sox vs. Astros des White Sox contre. Brasseurs

Bien qu’il y ait des ligues et des divisions, et d’autres, beaucoup plus de problèmes, mais de cette façon, les séries éliminatoires seraient plus justes et compétitives et qu’en octobre dans les ligues majeures, la chose est différente, en plus, en 2020, ils l’ont fait avec la série de wild card et cela a fonctionné, en particulier pour les fans et la télévision.