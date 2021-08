Et si la mode prévoyait des catastrophes climatiques plutôt que des tendances ? – WWD

Avec la popularité de l’ESG – gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise – et le risque climatique omniprésent, les entreprises veulent désormais à juste titre prédire l’avenir.

“Nous ne parlons plus du changement climatique, nous parlons de la crise climatique – et nous y sommes”, a déclaré Lisa Morales-Hellebo, PDG et cofondatrice de Refashiond OS, qui, avec son fonds Refashiond Venture, est une militante. pour les investissements en capital de démarrage dans l’innovation de la chaîne d’approvisionnement et la réduction des émissions de carbone, à l’opposé des « technologies à retournement rapide » qui ont ébloui les médias.

La science du climat, et la durabilité d’ailleurs, est axée sur le long terme. (En un mot : résilience).

Cue Climate Intelligence ou « résilience en tant que service », où les start-ups d’analyse de données se lèvent pour faire la lumière sur les catastrophes climatiques en branchant des données climatiques et des modèles hyperlocaux sur les inondations, les ondes de tempête, le vent et d’autres événements météorologiques jusqu’à 80 % ans, dans certains cas.

Un certain nombre d’entreprises, dont One Concern, Cervest, Gro Intelligence, Climavision, Jupiter Intelligence, Terrafuse AI, Planalytics (qui s’est associée à NPD Group en 2018) sont des entreprises résistantes aux intempéries.

Et l’espace est rouge chaud. Pas plus tard que la semaine dernière, la société de données immobilières CoreLogic a annoncé une collaboration américaine de trois ans avec One Concern, un fournisseur de solutions de résilience en tant que service basé à Menlo Park pour aider «[uncover] angles morts des risques climatiques », selon Ahmad Wani, PDG et cofondateur de One Concern. «Au milieu de l’aggravation des risques naturels, les entreprises doivent élaborer des stratégies de résilience pour un environnement où les événements du cygne noir sont considérés comme normaux. Alors que le monde semble faire face à un risque climatique croissant, nous pensons que l’ESG devrait avoir un « R » pour la résilience afin de faire face à ces nouveaux dangers en constante évolution. »

La mode ne fait que maîtriser les trois premières lettres et est loin d’allouer les 20 à 30 milliards de dollars par an nécessaires pour transformer l’industrie.

Alors que les cloches d’avertissement sonnent pour le net zéro suite à la publication du dernier rapport de l’ONU sur le climat, Iggy Bassi, fondateur et directeur général de la société de renseignement climatique basée à Londres Cervest, a reconnu que le net zéro est “nécessaire mais insuffisant”, sans investissement simultané dans l’adaptation au climat (ou préparer comment s’adapter à la température mondiale et à l’élévation du niveau de la mer parmi d’autres catastrophes induites par le climat).

Certifiée B Corp, la technologie Earth Science AI de Cervest informe ses produits de business intelligence climatique et EarthScan pour dévoiler comment le risque climatique d’un actif a changé au cours des 50 dernières années, les risques actuels et les risques potentiels au cours des 80 prochaines années, sur la base de différents scénarios climatiques.

Là où une priorité était autrefois uniquement donnée aux données des consommateurs et aux dernières tendances, le secteur de la mode se confronte désormais à la science – et la réalité du changement climatique fait déjà partie de sa main-d’œuvre en tant que réfugiés climatiques.

Pourtant, certains scientifiques parlent volontiers de l’écart entre la science et les entreprises, ce qui conduit à des limites dans la modélisation des scénarios climatiques et donc l’efficacité des solutions d’analyse climatique. Il ne faut pas s’aventurer plus loin que le résumé de « Business Risk and the Emergence of Climate Analytics », un récent rapport publié dans la revue populaire Nature Climate Change, pour comprendre les limites des modèles climatiques : « Les règles par lesquelles la science du climat peut être utilisée de manière appropriée pour éclairer les évaluations de l’impact du changement climatique sur le risque financier n’ont pas encore été développées.

Le « logiciel de développement durable » d’entreprise est déjà fourni par SAP, Salesforce et Microsoft, les principales plates-formes de veille économique, Microsoft lançant son « Calculateur de durabilité » en juillet dernier.

Pendant ce temps, la scène des start-up de la mode a d’autres priorités immédiates. L’accélérateur de vente au détail axé sur les femmes, New York Fashion Tech Lab, capture le présent, avec sa cohorte 2021 spécialisée dans les achats en direct et les recommandations de produits pour stimuler les dépenses obligatoires, ainsi que la technologie d’ajustement, le suivi de la garde-robe et les jetons non fongibles dans le cas de la start-up 3D Robe .

Le lauréat du Prix de l’innovation 2021 de LVMH est Bambuser, une start-up spécialisée dans le shopping en direct sur le thème du concours, « L’avenir de l’expérience client est ici ». (Les éditions précédentes présentaient un éventail plus large de solutions dans les domaines du commerce électronique, de l’intelligence artificielle, des solutions anti-contrefaçon et de la durabilité).

L’accélérateur Fashion for Good identifie les start-ups innovatrices en matière de durabilité, de circularité et de transparence et est soutenu par la Fondation Laudes (anciennement Fondation C&A), Zalando et Kering, entre autres.

Chaque mois de mars, le programme rassemble 10 à 15 start-ups pour son programme mondial intensif où les fondateurs sont exposés à l’expertise et aux opportunités de financement pour développer leurs entreprises. Depuis ses débuts en 2017, près de 100 start-up sont passées par le programme. À ce jour, seules 16 entreprises se sont occupées de la transparence et de la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement, soit la moitié moins d’entreprises que les biomatériaux ou les innovateurs en matière de processus technologiques.

Les start-ups &Wider et Sundar aident à combler le fossé des données sur les conditions de travail dans le monde tandis qu’A Transparent Company et TrusTrace, par exemple, se concentrent sur la traçabilité au niveau des produits. Oritain se concentre sur des régions de produits entières et Made2Flow utilise des solutions basées sur l’apprentissage automatique pour cartographier les données – y compris les indicateurs environnementaux comme le CO2, l’eau, la biodiversité et l’énergie – à partir de plusieurs sources pour aider les marques à atteindre des objectifs scientifiques.

Comme c’est le cas pour les start-up, le peloton se rétrécit et seules certaines entreprises seront invitées au programme de mise à l’échelle sur invitation uniquement de Fashion for Good.

Malgré un groupe de dirigeants de l’industrie citant la traçabilité comme une priorité urgente, une start-up de la chaîne d’approvisionnement, Bext360 (une sélection 2018) était dans le mix. Une plate-forme de logiciel en tant que service qui vise à imprimer une empreinte traçable sur des chaînes d’approvisionnement agricoles mondiales complexes, Bext360 utilise une combinaison de technologie blockchain, de mesures de durabilité et d’apprentissage automatique pour identifier où exactement les marchandises sont fabriquées, comment la production a eu un impact sur l’environnement, des salaires équitables et l’impact social des pratiques d’approvisionnement.

Dire que les accélérateurs de mode d’aujourd’hui sont devenus comme des cabinets de conseil en ce sens que « vous examinez leurs solutions actuelles à courte vue à ce qu’ils pensent être leurs problèmes actuels à courte vue », a réitéré Morales-Hellebo de Refashiond : « Ces 50 milliards de dollars par an en [deadstock inventory] – c’est une caractéristique, pas un bogue pour cette industrie. L’opacité est une fonctionnalité, pas un bug. Nous n’avons pas le temps de déconnecter les gens de la mode rapide, nous devons donc consacrer toutes nos ressources aux premières étapes de ces innovations de la chaîne d’approvisionnement de la mode.