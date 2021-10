Et si la « polarisation » n’était pas le gros problème ?

Cette semaine, le Center for Politics de l’Université de Virginie a publié un sondage sur les sentiments des Américains à l’égard de leurs opposants politiques. Selon le sondage, 80 % des électeurs de Biden et 84 % des électeurs de Trump pensaient que les élus du parti opposé présentaient un « danger clair et présent pour la démocratie américaine » ; 78 % des électeurs de Biden pensaient que le Parti républicain voulait éliminer l’influence des « valeurs progressistes » dans la vie américaine, tandis que 87 % des électeurs de Trump pensaient que les démocrates voulaient éliminer les « valeurs traditionnelles » ; 75 % des électeurs de Biden et 78 % des électeurs de Trump pensaient que les partisans du parti adverse étaient un « danger clair et présent pour le mode de vie américain ».

Ces statistiques sont, bien sûr, alarmantes. La théorie populaire de nos jours est que la volonté des démocrates et des républicains d’abandonner les normes démocratiques – acceptation des résultats des élections, freins et contrepoids, procédure régulière et tout le reste – est purement le résultat d’une aversion réactionnaire. Si vous craignez que votre voisin abuse du processus, vous seriez idiot de vous en tenir au processus – et plus nous n’aimons pas nos voisins, plus nous craignons qu’ils profitent de nous.

Mais cette théorie est-elle correcte ? La polarisation est-elle réellement la raison d’une volonté accrue d’abandonner les normes démocratiques ?

Selon une nouvelle étude des politologues David Broockman de l’Université de Californie à Berkeley, Joshua Kalla de Yale et Sean Westwood de Dartmouth, la réponse est non. Ils écrivent : « Nous ne trouvons aucune preuve qu’une diminution exogène de la polarisation affective provoque une diminution en aval de l’opposition aux normes démocratiques. En d’autres termes, les Américains se haïssant moins ne font presque rien pour réduire la volonté des Américains de passer outre les normes démocratiques afin d’atteindre leurs objectifs.

Si la polarisation ne conduit pas à l’affaiblissement des normes, qu’est-ce que c’est ? La réponse est peut-être que c’est l’inverse qui se produit : en abandonnant les normes démocratiques, nous en sommes venus à mépriser nos voisins.

Cela a un certain sens logique et corrélatif. Les Pères fondateurs avaient une vision particulière de la nature humaine, croyant que les êtres humains étaient capables de grandes choses mais étaient également en proie au péché et à la corruption. Compte tenu de la variabilité de la nature humaine, l’humilité épistémique – une reconnaissance que les êtres humains ont souvent tort – serait nécessaire. Et cette humilité épistémique se traduirait par un désir de liberté. Un gouvernement de haut niveau, de ce point de vue, serait empêché d’entasser une forme unitaire de vertu sur une société pluraliste, au moins ; la subsidiarité, dans laquelle les collectivités locales s’autogouvernent tandis que le gouvernement fédéral maintient certaines normes de base, serait l’approche appropriée. Le gouvernement fédéral serait dressé contre lui-même par des freins et contrepoids, créant des obstacles qui nécessiteraient un large accord sur l’utilisation du pouvoir pour légitimer une telle utilisation du pouvoir.

Aujourd’hui, cependant, la plupart des Américains semblent instinctivement reculer devant cette vision de la nature humaine et son approche gouvernementale concomitante. Au lieu de cela, les êtres humains sont considérés comme des créatures de circonstance entièrement malléables qui peuvent être moulées par un meilleur système dans leur moi le plus élevé. Accordez à la « bonne personne » avec les « bons principes » un pouvoir sans fin, démocratiquement ou non, et regardez la vertu jaillir. Le gouvernement n’est pas le problème, c’est la solution.

Le problème avec cela, bien sûr, est que nous avons tous des idées différentes de la bonne personne et des bons principes. Et une fois que nous avons convenu que le gouvernement devrait avoir la capacité de régler tous nos problèmes, quiconque se met en travers de notre chemin devient un hérétique. En abandonnant la caractérisation précise de la nature humaine par les Fondateurs et la structure gouvernementale incarnée dans la Constitution, nous nous sommes exposés à la polarisation et à la rage.

Peut-être que la première étape vers la résolution de notre nouvelle aversion pour les normes démocratiques est de réinculquer non pas l’amour du prochain, mais la compréhension des défauts humains, des faiblesses humaines et des limites de la compréhension humaine. Peut-être devrions-nous commencer par une certaine humilité épistémique. De cette source, peut-être un renouvellement des normes démocratiques et une étreinte de nos voisins pourraient jaillir.

Ben Shapiro, 37 ans, est diplômé de l’UCLA et de la Harvard Law School, animateur de « The Ben Shapiro Show » et rédacteur en chef de DailyWire.com. Il est l’auteur des best-sellers du New York Times « Comment détruire l’Amérique en trois étapes faciles », « Le côté droit de l’histoire » et « Bullies ».