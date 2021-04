Et si la santé était la fonctionnalité la plus excitante du Galaxy Z Fold 3? – .

Samsung lancera deux smartphones pliables dans les mois à venir si les rumeurs sont correctes. Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 devraient fournir plusieurs mises à niveau matérielles par rapport à leur prédécesseur, ce qui rendra les pliables Samsung 2021 plus excitants que jamais. Le Fold 3 est le plus excitant des deux. Il est censé présenter un corps plus compact, bien que l’écran pliable soit presque aussi grand que celui de son prédécesseur. Une génération plus forte d’Ultra Thing Glass (UTG) couvrira l’écran OLED pliable, et la nouvelle technologie UTG prendra en charge l’interaction du stylet. Selon certaines rumeurs, le Fold 3 embarquerait également la technologie UPC (Under Panel Camera), la caméra sous-écran de Samsung que la société a déjà confirmée. Mais que se passe-t-il si la santé s’avère la fonctionnalité la plus excitante du Fold 3?

L’écran pliable est l’attraction principale de ce facteur de forme de téléphone particulier, mais le prix d’entrée est toujours assez élevé. Nous nous attendons à ce que le nouveau Fold 3 coûte entre 1500 et 2000 dollars, le prix étant probablement plus proche de la limite supérieure. L’écran pliable, UTG, UPC et le stylet S Pen pourraient ne pas suffire à convaincre les gens de payer deux fois le prix d’un produit phare traditionnel. Et l’expérience Android sur tablettes n’a rien d’exceptionnel.

Les récents travaux de Samsung sur les nouvelles technologies qui pourraient être incorporées dans les smartphones pliables prouvent que le géant coréen cherche à ajouter d’autres arguments de vente à ce type particulier d’ordinateur portable. Le blog néerlandais LetsGoDigital a découvert un brevet Samsung qui détaille les capteurs qui pourraient être placés sous l’écran d’un téléphone pliable comme le Fold 3 et le Flip 3 pour collecter plus de données de santé que ce que vous attendez de ce type de produits.

Les illustrations de brevets détaillent les capteurs biométriques des téléphones pliables Samsung. Source de l’image: Samsung via LetsGoDigital

Intitulé Dispositif électronique pliable et méthode d’estimation de la bioinformation utilisant le même, le brevet Samsung a été déposé auprès de l’USPTO en avril 2020.

Comme le montrent les images ci-dessus, les téléphones pliables peuvent comporter des capteurs biométriques invisibles placés sous l’écran. Ils pourraient collecter des données dans diverses positions, en fonction de la façon dont l’écran pliable est tenu ou utilisé.

Les capteurs capteraient les données du doigt de l’utilisateur, et il existe même un scénario d’utilisation dans lequel vous devrez plier l’écran au-dessus du doigt pour appliquer une pression supplémentaire.

Samsung pourrait également choisir de placer des capteurs à l’extérieur du téléphone, de sorte que les lectures biométriques prendraient en compte les données de plusieurs doigts pour déterminer divers paramètres. La pression artérielle est un exemple qui pourrait utiliser les lectures de plusieurs capteurs.

Les algorithmes prendraient également en compte le sexe, le poids et l’indice de masse corporelle (IMC), ainsi que les données de température et d’humidité de l’environnement.

Le brevet indique que les capteurs pourraient effectuer diverses lectures, y compris la pression artérielle, l’âge vasculaire, la rigidité artérielle, la pression aortique, la compliance vasculaire, l’indice de stress et les niveaux de fatigue. Voici une description détaillée de chacun d’eux:

Tension artérielle: méthode oscillométrique pour mesurer les changements de pression dans l’artère. Âge vasculaire: l’état de votre artère carotide. Peut également fournir des informations sur votre taux de cholestérol. Forme d’onde de pression aortique: rapport de la position assise à la position couchée. Une position assise prolongée peut également nuire à la santé vasculaire. Rigidité artérielle: ou raideur de la paroi artérielle. Le raidissement des artères fait que le cœur pompe plus fort. Conformité vasculaire: degré auquel un organe cède lorsque la force est appliquée. Indice de stress: dans quelle mesure souffrez-vous de stress physique ou mental. Niveau de fatigue: comment vous vous sentez en forme. Cette valeur peut être liée à votre indice de stress.

Effectuer de telles lectures avec un téléphone semble être tiré d’un film de science-fiction. On ne sait pas si Samsung serait en mesure d’offrir toutes ces fonctionnalités à la fois à partir d’un appareil comme le Fold 3 ou le Flip 3. Il est plus probable que Samsung couvre toutes ses bases. Comme pour les autres technologies décrites dans les brevets, on ne sait pas quand l’inventeur la mettra sur le marché.

Le type de données de santé que les capteurs biométriques des téléphones pliables Samsung peuvent collecter. Source de l’image: LetsGoDigital

Sans oublier que Samsung pourrait avoir besoin d’une sorte d’approbations réglementaires pour effectuer des lectures de santé plus sophistiquées avec un gadget intelligent.

En outre, ce sont généralement des appareils portables qui peuvent collecter des données sur la santé, l’Apple Watch étant souvent reconnue pour avoir sauvé des vies. D’un autre côté, Samsung a inclus des capteurs de fréquence cardiaque avec les précédents téléphones Galaxy, de sorte que le nouveau brevet semble s’appuyer sur ce type de technologie. Sans oublier que la pandémie de coronavirus a tout changé dans la vie quotidienne, et cela inclut les rendez-vous chez le médecin et la surveillance des données de santé. Avec tout cela à l’esprit, un Fold 3 capable de lire les paramètres de santé présentés dans le brevet semble passionnant.

