Et si l’automne les gars, mais les voitures ?

Vroum ! est un jeu à venir qui reprend la prémisse de base de Fall Guys – une action de bataille royale multijoueur de style jeu de folie – seulement maintenant, vous jouez comme une petite voiture.

Même la musique semble… familière.

Mais peu importe, ce serait fou si les jeux rivaux n’essayaient pas de saisir une part de la tarte lucrative de Fall Guys, car c’est exactement ce qui est arrivé à tous les autres types d’expérience de jeu vidéo à distance depuis * vérifie le calendrier * l’aube de jeux vidéo.

Voici le pitch officiel :

Vroum ! va être un jeu de course d’obstacles de style bataille royale où vous pouvez conduire et personnaliser des voitures et des camions jouets et courir en ligne avec plus de 60 joueurs, seul ou en équipe dans des environnements réalistes.

G/O Media peut toucher une commission

En plus j’adore ces petites voitures. Et les effets physiques ont l’air cool comme l’enfer. Et cela a été fait par un seul gars, au cours de l’été ! Vroum ! arrive sur PC, PS5 et Xbox Series X|S vers la fin de l’année prochaine.