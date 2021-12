Et si le cancer était déjà guéri ?

par Lew Rockwell, Lew Rockwell :

Avec le recul, il semble que la première prise de conscience que le cancer avait été guéri s’est produite en 2008, lorsque le monde a appris via cet auteur que les globules blancs connus sous le nom de macrophages pourraient être activés pour effectuer un traitement. Ce qui s’est passé par la suite est le sujet de ce rapport.

Contexte : échec lamentable à guérir le cancer

Les fausses allégations de guérison du cancer ne sont pas faites par des charlatans de la santé, mais par des médecins diplômés et des institutions médicales « éthiques ». Les soins contre le cancer sont une entreprise et toute diminution du volume de soins (1,7 million de diagnostics/an) menacerait financièrement une industrie de 175 milliards de dollars. La médecine moderne ne peut pas se permettre de guérir le cancer, selon un rapport frappant intitulé The Cancer Industry: Hype vs. Reality (Scientific American).

L’industrie du cancer est dans une impasse (sans jeu de mots). Le coût médian des nouveaux médicaments anticancéreux est maintenant supérieur à 150 000 $; le coût d’une année de vie gagné 200 000 $; le coût estimé pour éliminer le cancer est de 316 641 $ et multiplierait par 3 les dépenses totales en soins de santé, mettant ainsi en faillite tous les programmes de soins de santé. 1 patient atteint de cancer sur 3 doit se tourner vers ses amis ou sa famille pour payer ses soins. Il est possible que la réaffectation de fonds à la prévention du cancer épargnerait aux régimes de santé l’insolvabilité, mais le problème est que de nombreux cancers ne sont détectés que trop tard.

D’intérêt actuel, ~6% des patients Covid-19 ont développé un cancer, 1,8 fois plus grand que ceux sans cancer. L’immunothérapie traiterait les deux maladies.

Bilan horrible pour les soins contre le cancer

La cause du cancer reste une confusion, avec l’affirmation que le cancer est 200 maladies différentes. Oui, mais son remède réside dans le corps, pas dans un nouvel anticorps monoclonal ou un traitement truqué qui coûte des centaines de milliers de dollars.

Thérapie d’immunothérapie

En 1962, le Dr Chester Southam a injecté des millions de cellules cancéreuses à des patients âgés pour prouver que le système immunitaire humain est capable de résister au cancer, même lorsque des tentatives sont faites pour induire intentionnellement une malignité.

La réintroduction de la thérapie macrophagique

La question de savoir si la médecine moderne s’éloignera un jour de son approche centrée sur le traitement des soins de la maladie vers un paradigme curatif est maintenant testée avec l’introduction de la thérapie par macrophages. Les macrophages (mack-row-fay-jes) sont les principaux régulateurs du système immunitaire humain. Les macrophages restent souvent dormants et lents, car les cellules tumorales et les virus atténuent la réponse immunitaire. Dans le passé, les chercheurs ont démontré comment activer les macrophages, mais la médecine moderne a évité cette découverte. Si les patients cancéreux non guidés veulent poursuivre cette «guérison» macrophage, ils doivent se retirer du système de soins de la maladie.

Autrefois, la médecine moderne tentait de revigorer les macrophages via un anticorps monoclonal (une molécule produite en laboratoire qui se substitue aux anticorps naturels), mais les effets secondaires, les coûts élevés et les problèmes de résistance au traitement ont fait échouer ce traitement largement annoncé.

La théorie du cancer de la nagalase du Dr Yamamoto

De 1990 à 2011, un chercheur renommé, Nobuto Yamamoto, opérant dans ce qu’il appelait l’Institut Socrates dans sa maison de Philadelphie, et qui a maintenant 90 ans, a publié des études humaines révolutionnaires pour démontrer que la nagalase, une enzyme sécrétée par des virus et les cellules tumorales, dégrade le facteur d’activation des macrophages (MAF), désarmant essentiellement la grande armée de macrophages de réserve qui engloutiraient et tueraient normalement les virus et les cellules tumorales.

Le Dr Yamamoto a publié quatre articles qui ont révélé que la thérapie MAF guérissait le cancer du côlon, du sein, de la prostate et du poumon chez l’homme avec des rémissions d’une durée de 4 à 7 ans lorsque les sujets n’avaient reçu que 100 milliardièmes de gramme de MAF. Des études similaires ont produit le même résultat. La réalisation monumentale de Yamamoto a été ignorée. Cet auteur, avec le scientifique de laboratoire et informateur Timothy Hubbell, a révélé cette histoire en 2008 au grand public.

La médecine moderne n’était pas prête à accepter la définition d’un remède du Dr Yamamoto, qui consistait à administrer le facteur d’activation des macrophages (MAF), un dérivé de la protéine de liaison à la vitamine D (transport), et à mesurer son efficacité en traçant les niveaux d’enzyme nagalase, ainsi effectuer une cure. Mais de prétendues lacunes dans ses documents de recherche ont entraîné le discrédit de son travail. Certains de ses articles publiés ont été retirés. Tel est le sort de quiconque guérit le cancer. Nous avons atteint un point où tout remède contre le cancer est une menace pour une industrie de 175 milliards de dollars.

La médecine moderne va-t-elle enfin mettre la thérapie macrophage à l’épreuve ?

Avance rapide – un rapport récemment publié intitulé « Cibler les macrophages dans l’immunothérapie du cancer », suggère que la médecine moderne pourrait retourner ses canons et commencer à apprendre à utiliser la thérapie par les macrophages pour des maladies autrement invincibles. Mais nous avons déjà emprunté cette voie.

Ce rapport admet qu’il y a des limites aux traitements anticancéreux traditionnels, que l’approche du cancer par coupe, brûlure et poison a échoué et que l’immunothérapie est devenue le traitement anticancéreux le plus prometteur.

De plus, ce n’est pas comme si la thérapie par macrophages avait été complètement abandonnée. Il existe plus de 150 essais cliniques sur l’homme, certains retirés, d’autres terminés, qui impliquaient des agents ciblant les macrophages. Un rapport dit: « Les macrophages fournissent une force à considérer en immunothérapie et pourraient être une nouvelle porte pour l’oncothérapie. »

