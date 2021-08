Et si le NCDEX fusionnait avec le NSE ?

Il signale certains problèmes plus larges qui affligent le marché des dérivés sur matières premières ; c’est malheureux, étant donné que lorsque le commerce des contrats à terme a été ressuscité en 2003, la croyance était que, pour une économie basée sur les matières premières, la croissance serait exponentielle.

La nouvelle d’une éventuelle fusion du NCDEX avec le NSE est intéressante, même si l’on n’est toujours pas sûr de la véracité de la nouvelle. Il signale certains problèmes plus larges qui affligent le marché des dérivés sur matières premières ; c’est malheureux, étant donné que lorsque le commerce des contrats à terme a été ressuscité en 2003, la croyance était que, pour une économie basée sur les matières premières, la croissance serait exponentielle. Vingt ans plus tard, c’est un rêve lointain.

Le NCDEX est devenu une bourse agricole, tandis que le MCX est une bourse de métaux et d’énergie. Une telle création de monopoles naturels par segments n’est pas rare non plus sur les marchés mondiaux. Si toutes les bourses sont « multi-marchandises », elles finissent par être spécialisées dans certaines lignes. Le NCDEX avait un chiffre d’affaires annuel de Rs 14 lakh crore en 2010-11, mais en moyenne Rs 6,35 lakh crore au cours des cinq dernières années se terminant FY20; le MCX avait respectivement Rs 98 lakh crore et Rs 84 lakh crore. Le problème de l’agro-avenir est qu’il n’y a pas de dynamisme commercial et qu’il est concentré sur une poignée de produits (complexe soja, chana, moutarde, ricin et guar). Le NSE, qui vient de démarrer ses activités, avait des volumes inférieurs à Rs 10 000 crore en 2019-2020, tandis que l’ESB était d’environ 40 000 crore.

Le NSE était un membre fondateur du NCDEX avec une part de 25 % ; il est maintenant descendu à 15 %. Lorsque la NSE a lancé sa division de négoce de matières premières, la question s’est posée de savoir s’il valait mieux se lancer seul ou reprendre le NCDEX. Le défi est pour le NCDEX d’obtenir du capital – au cours des deux années se terminant FY20, il y a eu des pertes cumulées d’environ 80 crore. La société envisageait une introduction en bourse ou une injection de capital des actionnaires. Avec des actionnaires comme NABARD, LIC, IFFCO, PNB et Canara Bank, entre autres, on aurait idéalement pu s’attendre à plus de capital de leur part, car l’agro-avenir semblait être une priorité nationale. Pour le NSE, ce serait probablement un moyen plus facile de faire évoluer les affaires.

L’enjeu pour le régulateur est d’équilibrer cette éventuelle fusion avec l’idée qu’il doit y avoir plus d’acteurs sur le marché. Il s’agissait pratiquement d’un duopole avec des volumes de cadencement ICEX équivalents à ceux de l’ESB en FY20. On croyait que la NSE et l’ESB augmenteraient la concurrence sur le marché. Mais il semble qu’il y aurait des défis pour ces deux acteurs à gagner des parts de marché. Bien qu’ils aient une grande partie des courtiers en actions qui pourraient négocier des matières premières, à moins que des privilèges spéciaux de tenue de marché ne soient accordés, ils seront prêts à s’éloigner du NCDEX ou du MCX. Désormais, la fusion avec le NCDEX ne fera que garder le chemin propre pour le NSE.

La plus grande question est de savoir si une telle fusion accélérerait les affaires. Il ne peut y avoir de réponse pour le moment car le NSE a l’avantage de l’échelle et peut atteindre une plus grande partie de la communauté commerciale. Avec des poches profondes, les dépenses seront moins contraignantes que pour le NCDEX. L’inconvénient est que la saturation des volumes de transactions est un obstacle. Le panier de produits de base est étroit et l’avenir de l’agriculture sera un enjeu politique dans les années à venir, en particulier après la pandémie. Le processus de découverte des prix a été repoussé par l’agenda politique, ce qui garantit qu’il ne peut pas être déterminé par le marché. Mais l’ajout du NCDEX à la plate-forme NSE ajoutera de la valeur si le NSE envisage une introduction en bourse.

L’histoire du négoce de matières premières depuis 2003 regorge d’exemples d’échanges qui n’ont pas pu survivre. Les régionales qui étaient des acteurs marginaux ont rapidement disparu. Les plus grosses comme le NBOT ont dû disparaître, comme ce fut le cas avec le NMCE qui a été repris par l’ICEX. Par conséquent, le taux de mortalité est élevé dans cette entreprise. Assurément, ce ne serait qu’une branche d’activité pour le NSE, tout comme pour l’ESB. Il semble qu’il sera difficile de casser le concept de duopole sur ce marché, et si cette fusion a lieu, il y aura certainement des spéculations sur une alliance entre le MCX et l’ESB.

Économiste en chef, CARE Ratings, auteur de « Hits & Misses : The Indian Banking Story » ; faisait partie de l’équipe d’origine de NCDEX

Les vues sont personnelles

