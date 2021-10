Et si le problème de Simmons aux Philadelphia Sixers était Embiid ?

L’étape de Ben Simmons aux Sixers de Philadelphie c’est plus que fini. Le joueur ne participera à aucun événement d’équipe jusqu’à ce qu’il soit échangé et puisse poursuivre sa carrière NBA dans une autre destination. Il est prêt à assumer toutes les amendes encourues et à avoir, mais ne reviendra pas en tant que local au Centre Wells Fargo.

Le motif? Qu’il a été accusé d’être le principal responsable du désastre sportif de l’équipe avec l’élimination en demi-finale de la Conférence Est contre les Atlanta Hawks et qu’un changement de décor offrira une nouvelle vie à son niveau de jeu.

Mais et s’il y avait autre chose ? Quelque chose que l’on ne voit pas et qui a fini par faire exploser la relation d’une franchise de l’un de ses acteurs les plus importants ? Qu’est-ce qui a causé cette baisse de niveau dans certains des moments les plus importants de la saison ? Et là, pour tenter de répondre à toutes ces questions, apparaît un nom qui n’a peut-être pas été valorisé à sa juste mesure comme il se doit : Joël Embiid.

Et si…?

La réalité qui affecte les Sixers confirme que Ben Simmons obtient de meilleurs records individuels lorsque le Camerounais n’est pas à ses côtés. Tirant la bibliothèque de journaux, les réunions dans lesquelles Embiid n’est pas apparu en raison d’un problème physique, le leadership et le score de l’Australien ont augmenté.

Des rencontres comme celle contre les Utah Jazz (42 points, 12 rebonds et 9 passes) ou contre les Brooklyn Nets (34 points, 12 passes, 12 rebonds, 5 interceptions, 2 contres) et la séquence de 8 victoires consécutives en moyenne plus de 15 points et près du triple-double le confirment, quoique de manière spécifique.

Et si Ben Simmons Avez-vous besoin d’avoir plus d’espace offensif dans votre équipe? Cela affecte Joël embiid négativement au jeu du meneur de jeu ? Bien qu’avec le panorama actuel de la NBA, il sera très difficile de l’obtenir même loin de ces Sixers.