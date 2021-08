Et si le Real Madrid obligeait Mbappé à rompre son contrat avec le PSG ?

11/08/2021 à 16h09 CEST

Le Real Madrid n’aurait qu’à dédommager le PSG. Un montant qui ne sera peut-être pas connu avant quelques années. Le joueur obtiendrait le transfert FIFA immédiat pour pouvoir jouer en Ligue espagnole ou en Ligue des champions sans attendre la résolution

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s’est montré énergique ce mercredi en s’interrogeant sur l’avenir de Kilian Mbappé. Il a fait savoir que le Français “voulait une équipe compétitive… et il n’a aucune excuse pour faire autre chose que de rester & rdquor;.

On verra si Kilian pariez sur jouer pour cette équipe de rêve avec Messi ou alors Neymar ou prend la décision d’essayer de partir cette saison, une avant la fin de son contrat le 30 juin 2022.

Mais ce pourrait être aussi le Cao qui Mbappé Il choisira de rompre par anticipation son contrat avec l’équipe parisienne. En d’autres termes, rompre le contrat sans motif valable.

Une décision qui, considérant qu’il ne reste qu’un an au contrat, les conséquences ne seraient pas si traumatisantes pour le Real Madrid et le footballeur lui-même.

La clé se trouve à l’article 17 du Statut de la FIFA sur le transfert des joueurs. Selon lui, le club blanc, considérant qu’il signerait avec eux, serait celui qui devrait faire face à l’indemnisation fixée par le règlement de la FIFA.

Un montant qui sera calculé en tenant compte de la législation nationale, des caractéristiques du sport et d’autres critères objectifs. Rappelons que le PSG a payé à Monaco 180 millions d’euros pour le Français dont le record s’élève à 20 millions d’euros bruts par saison. Textuellement, la règle de la FIFA dit « Dans le cas où le joueur avait signé un nouveau contrat avant la décision, la valeur du nouveau contrat pendant la période correspondant à la durée restante du contrat résilié prématurément sera déduite de la valeur résiduelle du contrat qui a a été résilié prématurément. (le “prix réduit”). & rdquor;

La Chambre de règlement des différends de la FIFA fixera le montant

Si l’attaquant parisien exerce cette option, ce devra être la Chambre de règlement des litiges de la FIFA qui déterminera ce montant d’indemnité qui pourra alors faire l’objet d’un recours par l’une ou l’autre des parties. La procédure pourrait remonter jusqu’au TAS, ce qui signifierait que la résolution finale ne serait pas connue avant un an, au plus tôt. Et puis la clé est dans ce montant et dans quelle mesure ce montant est dans la limite de ce que le Real Madrid est prêt à payer cet été, un an avant la fin de son contrat avec l’équipe parisienne.

Pas de pénalité sportive car il n’est plus dans la période protégée

Mais il y a aussi deux autres circonstances qui rendent ce mouvement viable. La première et aussi la clé se trouve dans le règlement de la FIFA. Parce que le joueur recevrait le transfert immédiatement pour pouvoir s’inscrire dans la Ligue espagnole et dans les compétitions de l’UEFA elles-mêmes. C’est aussi la jurisprudence du TAS que le droit d’un footballeur d’exercer son droit d’exercer son travail de footballeur prévaut toujours.

Mais également Kilian Mbappé il n’aurait à purger aucune sanction pour rupture de ce contrat.

L’article 17 lui-même parle de « résilier un contrat pendant la période protégée. La sanction consistera en une restriction de quatre mois sur votre éligibilité à jouer dans n’importe quel match officiel. Mais cette période, qui est de trois ans, a déjà été bouclée par le Français qui a signé son contrat en 2017 avec le PSG et qui a commencé à être cadre en août 2018. On serait dans sa lettre de saison avec le club parisien depuis son arrivée en Paris et le cinquième depuis que le transfert entre le PSG et Monaco a été convenu.

Il n’y aurait pas non plus de sanction pour le Real Madrid

Une sanction qui ne peut pas non plus tomber sur le Real Madrid justement parce que le joueur est en dehors de la période protégée. Si la règle fixée a été dans la période protégée que « des sanctions sportives devraient être imposées au club qui résilie un contrat pendant la période protégée, ou qui a conduit à la résiliation d’un contrat. Il doit être présumé, sauf preuve contraire, que tout club qui signe un contrat avec un joueur professionnel qui a résilié son contrat sans juste motif a incité le joueur professionnel à résilier le contrat. La sanction consistera à interdire au club d’inscrire de nouveaux joueurs, tant au niveau national qu’international, pour deux périodes d’inscription complètes et consécutives & rdquor ;.

Puis si Mbappé Forcer cette sortie n’aurait aucune conséquence pour le joueur et le Real Madrid. Seule l’indemnisation fixée par la FIFA et dont la résolution pourrait prendre quelques années.