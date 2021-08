Et si les forêts du monde cessaient d’absorber du CO2 ?

29/08/2021 à 12:02 CEST

Les forêts et jungles de la Terre sont confrontées à un nouveau problème : elles n’absorbent plus de CO2, le gaz qui menace le climat de la planète. Un article publié dans la revue Science par le professeur CSIC-Creaf Josep Peñuelas et Yongguan Zhang, de l’Université de Nanjin, montre que les masses forestières de la Terre commencent à s’épuiser, en raison de la saturation en dioxyde de carbone.

Les plantes absorbent le CO2 de l’atmosphère et émettent de l’oxygène. C’est un processus qui fait partie de son cycle de vie. C’est un mécanisme qui aide le climat, surtout dans des situations comme celle-ci, car les arbres agissent comme un « séquestrant » naturel du dioxyde de carbone.

Après l’avoir absorbé, il est piégé dans les branches, le tronc et les racines, et ainsi le spécimen grandit. En fait, plus il y a de CO2 dans l’atmosphère, mieux les forêts se portent (et au cours des dernières décennies, elles se sont nourries de façon excessive). Ce gaz remplit, en somme, les fonctions d’engrais pour les légumes.

Mais s’il y a maintenant autant de CO2 dans l’atmosphère, quel est le problème ? L’étude des professeurs Peñuelas et Zhang l’explique clairement : de la même manière qu’il ne suffit pas à un humain d’avoir un garde-manger rempli de nourriture, de même qu’il aura également besoin de boire, les arbres ont du CO2 partout, mais ils manquent d’autres ingrédients : de l’eau et des nutriments.

Cela réduit “l’effet fertilisant” de ce gaz, au point que son rendement a baissé de 50 % depuis 1982.

«La formule n’a pas de mystère. Les plantes, pour pousser, ont besoin de CO2, d’eau et de nutriments. Peu importe combien le dioxyde de carbone augmente, si les nutriments et l’eau n’augmentent pas en parallèle, les plantes ne pourront pas profiter de l’augmentation de ce gaz », a expliqué le professeur Josep Peñuelas à l’agence Sinc.

Pour montrer qu’un manque d’eau et de nutriments réduit la capacité du CO2 à faire pousser des plantes, l’équipe de chercheurs s’est appuyée sur des données obtenues dans des centaines de forêts étudiées au cours des 40 dernières années.

“Ces données montrent que les concentrations de nutriments essentiels dans les feuilles, tels que l’azote et le phosphore, ont également progressivement diminué depuis 1990”, selon le premier auteur de l’article, Songhan Wang.

«Ces résultats non publiés indiquent que l’absorption de carbone par la végétation commence à saturer. Cela a des implications climatiques très importantes qui doivent être prises en compte dans d’éventuelles stratégies et politiques mondiales d’atténuation du changement climatique. La nature diminue sa capacité à séquestrer le carbone et augmente ainsi la dépendance de la société vis-à-vis des futures stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre », ajoute Peñuelas.

En effet, la situation est telle que certaines forêts pourraient passer du statut de capteur de CO2 à celui d’émetteur ou, ce qui revient au même, nous aurions des forêts qui pollueraient l’atmosphère. L’affirmation peut sembler surprenante, mais de plus en plus d’études et de recherches montrent que nous allons dans cette direction, à la fois en Espagne (voir les informations jointes) et dans le monde dans son ensemble.

Du captage du carbone à son émission

Une étude publiée il y a deux ans dans Nature par des scientifiques du Jet Propulsion Laboratory (JPL-NASA) a montré que l’Amazonie elle-même peut passer du statut de capteur de carbone à celui d’émetteur, du moins dans certaines régions.

Cette équipe a découvert qu’une seule saison sèche dans la grande forêt amazonienne peut réduire l’absorption de CO2 de la forêt pendant des années.

Dans les années climatiques normales, cette forêt « peut être un puits de carbone naturel, absorbant plus de dioxyde de carbone de l’atmosphère qu’elle n’en rejette ». Mais après la période de sécheresse sévère entre 2005 et 2008 (répétée en 2015), le bassin amazonien a émis 270 millions de tonnes de carbone par an, sans aucun signe de retrouver son rôle de séquestrant de CO2. La matière végétale morte est un émetteur majeur de dioxyde de carbone, et la sécheresse ne fait qu’ajouter à ce problème.

En fait, il y a de plus en plus de recherches qui certifient la danger que l’Amazonie devienne bientôt un émetteur net de CO2, si ce n’est déjà fait.

Des épisodes d’aridité (sans compter l’augmentation des incendies ces dernières années) peuvent inverser le rôle du grand poumon vert de la planète : « L’écosystème est devenu tellement vulnérable à ces événements de sécheresse chaude et épisodique que la zone peut passer de puits à source de carbone, selon la gravité et l’étendue », selon Sasaan Saatchi, directeur de l’étude.

Ce scientifique a expliqué que la moitié de la pluie dans la forêt est produite par la forêt elle-même, car elle génère de l’eau qui transpire et s’évapore de la végétation et du sol, monte dans l’atmosphère et se condense, tombant sous forme de pluie.

Mais la sécheresse tue les arbres, augmente les émissions de carbone et réduit les précipitations. Ces changements, à leur tour, augmentent la probabilité de nouvelles sécheresses à l’avenir, établissant un cycle destructeur qui est de plus en plus réinjecté.

Bref, les fortes doses d’émissions de carbone dans l’atmosphère au cours des dernières décennies ont permis aux forêts de « se gaver », mais comme elles manquent d’eau, cela leur est peu utile. De plus, la sécheresse et le réchauffement (sans oublier les grands incendies) les amènent à expulser de plus en plus de CO2. Un avenir inquiétant.

Les forêts espagnoles pourraient devenir des émetteurs de carbone ce siècle

Cette situation s’observe également en Espagne. Les forêts de la Péninsule, qu’elles soient de pins ou de hêtres, épuisent leur fonction régénératrice de l’air.

Une étude menée par les professeurs Santiago Sabaté et Carles Gràcia, de l’Université autonome de Barcelone (UAB) et Daniel Nadal-Sala de l’Université de Barcelone (UB), indique que lLes forêts espagnoles sont en passe de perdre leur fonction de capture de carbone et même de devenir des émetteurs nets.

Le bilan carbone étant constitué par le résultat de la soustraction du CO2 capté par la photosynthèse émis par les plantes lors de leur respiration (lorsqu’elles absorbent de l’oxygène et émettent du dioxyde de carbone), et compte tenu également du fait que les émissions dues à la décomposition des matières végétales mortes (qui augmentera également en raison du temps plus chaud), alors le solde pourrait finir par devenir négatif.

Le rapport de ces scientifiques conclut que les forêts d’Espagne pourraient devenir des émetteurs nets de carbone vers la seconde moitié de ce siècle. Pour arriver à cette conclusion, ils se sont appuyés sur le scénario climatique à venir, caractérisé par la l’aridité croissante qui affectera la péninsule ibérique, la diminution progressive des précipitations et l’augmentation du nombre d’heures d’ensoleillement. Tout cela augmentera l’évaporation de l’eau captée par les forêts.

Par conséquent, les peuplements forestiers espagnols perdront leur efficacité en tant que nettoyeurs de l’atmosphère. Sa capacité d’absorption et de fixation du carbone, que ce soit dans les pinèdes méditerranéennes ou les forêts cantabriques (quoique dans une moindre mesure), sera fortement diminuée.

Dans le cas des forêts de hêtres, au nord-ouest de la péninsule, les effets seront également visibles. En raison de la diminution des précipitations, les spécimens qui poussent à des altitudes plus basses connaîtront ce qu’on appelle une migration altitudinale, c’est-à-dire qu’ils coloniseront les altitudes plus élevées de la montagne et disparaîtront progressivement des plus basses.

Pour cette raison, les auteurs du rapport rappellent qu’une gestion forestière adéquate est nécessaire pour éviter que leur expansion constante ne finisse par avoir des effets contre-productifs.

