Et si on confirmait secrètement où se trouvait Tony Stark pendant l’invasion de Thor ⋆ 10z viral

Avertissement : Contient des spoilers pour Marvel’s What If… ? épisode 7.

Tony Stark n’apparaît pas dans Et qu’est-ce qui se passerait si…? épisode 7, « Et si… Thor était un enfant unique ? », mais l’apparence d’Ultron avec les six Infinity Stones donne un indice sur l’endroit où il se trouve. L’invasion de la Terre par Party Thor est peut-être un épisode léger et ridicule, mais ses derniers instants deviennent soudainement très sombres. Au-delà de l’avenir implicite de cette interprétation de Thor, cela en dit long au public sur ce qui s’est passé d’autre dans cette branche de la chronologie principale du MCU.

Et si… de Disney+ ? l’épisode 7 se concentre principalement sur la façon dont Thor (Chris Hemsworth) ne pas avoir Loki (Tom Hiddleston) comme frère pour le défier affecterait son personnage. Dans cette chronologie, Thor n’est pas banni sur Terre et, par conséquent, ne fait pas partie des Avengers. Lorsque son groupe devient incontrôlable, le héros auquel Maria Hill (Cobie Smulders) du SHIELD fait appel est le capitaine Marvel (Alexandra Daniels, remplaçant Brie Larson). Après que Thor ait rangé son désordre et ait été réprimandé par sa mère (Frigga, avec Josette Eales remplaçant Rene Russo), la fin heureuse est anéantie dans l’œuf par un Ultron entièrement alimenté, avec son corps en vibranium qui est devenu Vision dans le la chronologie principale, une armée de robots Ultron et les six Infinity Stones.

En relation: Quelle serait la puissance d’Ultron avec les pierres Infinity par rapport à Thanos

Le fait qu’Ultron ait le corps en vibranium suggère que sans Thor, les Avengers n’ont pas pu l’arrêter. Dans Avengers : L’ère d’Ultron, la foudre de Thor est la source d’énergie qui donne vie à Vision et la nouvelle création joue un rôle déterminant dans la défaite d’Ultron. Cela pourrait signifier qu’Ultron a simplement vaincu les Avengers; Cependant, la possession par Ultron de la pierre d’âme va encore plus loin. Pour qu’Ultron ait revendiqué la pierre d’âme sur Vormir, il aurait dû en payer le prix, selon les mots de Red Skull : « Pour prendre la pierre, vous devez perdre ce que vous aimez. Une âme… pour une âme. Ultron a peu de liens avec des créatures avec des âmes, mais le seul qu’il aurait pu sacrifier pour atteindre la pierre d’âme serait Tony Stark lui-même. Par conséquent, après avoir créé Ultron, Iron Man doit être mort sur Vormir pour la fin du Et si…? épisode pour travailler.

Au début, la possibilité qu’Ultron aime suffisamment une âme pour pouvoir réclamer la pierre de l’âme peut sembler irréalisable. Cependant, la scène s’est probablement déroulée de la même manière que la scène Avengers: Infinity War entre Thanos et Gamora. En entendant que Thanos doit sacrifier quelqu’un qu’il aime, Gamora se moque de lui, se moquant de lui pour n’aimer personne d’autre que lui-même sans se rendre compte que son amour pour elle se qualifie. De même, dans le Et si…? chronologie de l’épisode 7, Tony se moquerait probablement d’Ultron, mais la situation soulève la question de ce qui serait défini comme l’amour pour une IA sensible. Si Vision est capable d’aimer Wanda, alors Ultron doit aussi être capable de ces émotions. Tony Stark, en tant que créateur d’Ultron, pourrait être considéré comme aimé par Ultron de la même manière qu’un enfant peut aimer un parent dysfonctionnel. Ultron était programmé pour vouloir sauver l’humanité et en prendre soin, alors même si cela ferait partie de son plan plus large, il verrait toujours la mort de Tony comme un sacrifice.

La défaite des Avengers et la mort de Tony Stark dans cette chronologie sont également étayées par un autre détail. Lorsque Thor se déchaîne sur Terre, de nombreux personnages sont vus, mais aucun des Avengers n’est en évidence et il serait difficile d’éloigner Tony Stark d’une telle fête. Lorsque le SHIELD doit arrêter Thor, il n’a pas d’équipe à appeler pour l’arrêter, et à la place, ils doivent passer directement à l’appel du capitaine Marvel elle-même. Si Tony Stark ou les Avengers étaient encore disponibles dans ce Et qu’est-ce qui se passerait si…? chronologie, ils auraient certainement été le premier appel de Nick Fury ou de Maria Hill.

Suivant: Le MCU a juste oublié les règles de Mjolnir

Et si… de Marvel ? sort de nouveaux épisodes les mercredis sur Disney +.

Éternels (2021)Date de sortie : 05 novembre 2021

Spider-Man : Pas de chemin à la maison (2021)Date de sortie : 17 décembre 2021

Docteur étrange dans le multivers de la folie (2022)Date de sortie : 25 mars 2022

Thor : Amour et tonnerre (2022)Date de sortie : 06 mai 2022

Black Panther : Wakanda Forever/Black Panther 2 (2022)Date de sortie : 08 juil. 2022

Les Merveilles/Capitaine Marvel 2 (2022)Date de sortie : 11 novembre 2022

Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie (2023)Date de sortie : 17 février 2023

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 (2023)Date de sortie : 05 mai 2023

Fiancé de 90 jours : Juliana fait allusion à la séparation en larmes de Michael

A propos de l’auteur



Faefyx Collington

(113 articles publiés)



Faefyx Collington (Ils/Eux) est un rédacteur indépendant pour .. C’est un écrivain britannique de fiction et de non-fiction, se concentrant sur la science-fiction, la fantaisie et le mystère pour le premier et sur la culture, le genre et l’actualité pour le second.

Jamais content de se contenter d’une chose, Faefyx est également co-animateur et producteur de la série de podcasts et de vidéos “Unramblings”, et peut parfois être trouvé en train de faire de la musique sur Internet.

Diplômés des deux côtés de l’Atlantique, Fyx s’est installé (pour l’instant) dans le sud des États-Unis où ils vivent avec leur conjoint et un nombre tout à fait approprié de chats.

Plus de Faefyx Collington