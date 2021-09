Et si… Russell Westbrook était échangé des Lakers de Los Angeles ?

Même si Les Lakers de Los Angeles être enthousiasmé par les photos de James Lebron et Russell Westbrook s’entraîner ensemble, a été dans le Rumeurs NBA qui prétendent que la base pourrait être échangée.

L’objectif que l’on dit que les Lakers ont est dans le Les Cavaliers de Cleveland, et est d’apporter un complément qui s’adapte à la concurrence et une jeune promesse pour le changement générationnel.

Kévin Amour et collin sexton sont les noms qu’ils ont en tête pour porter de l’or et du violet. Dans un scénario commercial rapporté par Kenneth Teape de NBA Analysis Network, les Cavaliers enverraient un colis comprenant Love, Sexton et Cedi Osman aux Lakers en échange de Westbrook et Kent Bazemore. Au début, rien n’indique que les Lakers envisagent d’échanger Westbrook de si tôt. Mais il devrait être considéré comme exclu de l’équipe s’il montre qu’il ne cadre pas avec LeBron James et Anthony Davis.

L’âge de LeBron ne permet pas beaucoup d’expérimentation et Love est un coéquipier éprouvé à ses côtés, et Sexton pourrait remplir le rôle attendu de meneur.

Ces joueurs des Cavs s’intègrent-ils à LA ?

Sexton et Love pourraient rejoindre James et Davis dans la formation de départ, renforçant un peu le quintette, tandis qu’Osman pourrait renforcer la deuxième unité des Lakers et servir de sauvegarde principale de LeBron sans lui donner trop de minutes s’il ne fonctionne pas bien. Love et James ont joué ensemble à Cleveland pendant quatre saisons, où ils ont disputé quatre finales consécutives de la NBA et remporté un titre.