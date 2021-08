Et si tout le monde devait travailler pour être payé ? 10z viral

in

par Mish Shedlock, La rue :

Passons en revue les récentes demandes de chômage pour voir ce que suggèrent les tendances.

Wolf Richter a répondu à ma question pointue dans sa prise de jeudi. Les prestations de chômage supplémentaires de 300 $/semaine ont encouragé de nombreuses personnes à ne pas travailler : des détails sur la « pénurie de main-d’œuvre » s’accumulent

Dans les 27 États qui ont mis fin aux 300 $ supplémentaires par semaine d’allocations de chômage fédérales, versées en plus de l’assurance-chômage régulière de l’État, les gens retournent au travail à un rythme beaucoup plus rapide que dans les États où les 300 $ supplémentaires par semaine sont toujours payés. : cela a été encore confirmé aujourd’hui par les données de l’assurance-chômage (UI) du ministère du Travail.

Les réclamations continues des États qui gardaient les 300 $ supplémentaires par semaine (les Keepers) n’ont chuté que de 11%. En d’autres termes, l’assurance-chômage continue au cours de ces seules semaines depuis la fin juin a chuté deux fois plus rapidement dans les États qui avaient mis fin aux prestations supplémentaires. La moyenne mobile sur quatre semaines corrige certains des hauts et des bas d’une semaine à l’autre qui ont tendance à se produire dans chaque État, ce qui, lorsqu’il se produit dans l’un des grands États, peut fausser les données hebdomadaires nationales. Étant une moyenne mobile sur quatre semaines, elle est en retard par rapport aux données hebdomadaires, mais elle montre les tendances :

Moyenne mobile sur 4 semaines des sinistres continus

Les gestionnaires d’embauche et les propriétaires d’entreprise qui doivent pourvoir des postes vacants le savent depuis des mois : payer les gens autant ou plus pour ne pas travailler qu’ils n’en gagnaient en travaillant les encourage à ne pas travailler, même si le salaire est maintenant plus élevé qu’il ne l’était. avant.

Inflation de la pression salariale

La Fed et l’administration Biden sont toutes deux satisfaites de l’inflation sous pression salariale.

La Fed se cache derrière « C’est transitoire » mais qui sait ce qu’elle en pense vraiment.

L’administration Biden veut que les salaires augmentent malgré le fait que ceux qui ont des revenus fixes se font tabasser et que les loyers et les prix des maisons augmentent beaucoup plus rapidement que les salaires.

