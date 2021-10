Et si votre partenaire commercial était un super dépensier ?

Lorsqu’il s’agit de partenariats d’affaires, il y a plusieurs avantages. Il peut s’agir d’ensembles de compétences complémentaires, de partage des responsabilités, d’avantages fiscaux et de réduction des coûts et des risques de démarrage. Malheureusement, les partenariats présentent également certains inconvénients. Les statistiques montrent que jusqu’à 70 % des entreprises échouent en raison de partenariats. Après tout, les inconvénients d’un partenariat commercial sont :

Valeurs et personnalités conflictuellesEngagement et charge de travail inégauxMélanger les relations personnelles avec les affairesDéfaillance de confianceManque d’affaires ou déclin

Mais, comme toute autre relation, les questions d’argent peuvent également avoir un impact sur la relation que vous entretenez avec votre partenaire commercial. Et, c’est le plus vrai s’ils sont un super dépensier. Heureusement, il existe des moyens de sauver potentiellement la relation – ou du moins de vous protéger financièrement, vous ou l’entreprise.

1. Ne présumez pas.

Vous avez peut-être repéré des signes avant-coureurs inquiétants concernant votre partenaire commercial et un manque de responsabilité financière. Par exemple, ils font des achats impulsifs, comptent trop sur le crédit ou doivent constamment emprunter de l’argent. Bien que ces actions ne doivent pas être balayées sous le tapis, vous ne devriez pas sauter aux conclusions. Après tout, comme le dit le mieux Henry Winkler, « les hypothèses sont les termites des relations ».

Pour éviter tout conflit potentiel, fixez un moment pour avoir une conversation avec votre partenaire. Ne pointez pas du doigt et évitez les jugements. Au lieu de cela, exprimez vos préoccupations et écoutez d’où elles viennent avec empathie.

2. Avoir une séance d’écoute active.

« Il s’agit d’une tactique courante de règlement des différends dans laquelle chaque personne accepte de s’asseoir et d’écouter la position et l’opinion de l’autre, sans parler ni réagir, pendant une période de temps définie – généralement environ 3 à 5 minutes », déclare l’évangéliste d’affaires de Main Street. , auteur et vétéran du marketing Ty Kiisel. « C’est un outil remarquablement utile pour refroidir les esprits et donner à chaque partie un nouvel aperçu de la position de l’autre. »

Lorsqu’il s’agit d’un partenariat commercial, qui gagne importe moins que ce que ressentent les partenaires une fois le différend réglé. Si une partie se sent marginalisée et rancunière, il ajoute que cela peut éventuellement empoisonner le partenariat et l’entreprise.

« Pratiquer l’écoute active et d’autres exercices comme celui-ci peut apaiser les tensions en cours et faire en sorte que chaque partie se sente entendue. »

3. Rendre le problème réel.

Il est possible que votre partenaire ne soit pas conscient de l’impact de ses habitudes financières sur l’entreprise. Pour discuter clairement de la question, vous devez utiliser des termes spécifiques plutôt que vagues.

Pour bien comprendre, vous pouvez préparer une feuille de calcul ou un graphique pour montrer comment leurs dépenses affectent vos objectifs à long terme, tels que l’élargissement des offres de produits/services ou l’expansion sur de nouveaux marchés. Mais, encore une fois, il sera plus facile de les convaincre de changer leur comportement si vous considérez leurs dépenses excessives comme un problème qui affecte l’avenir de votre entreprise.

Par exemple, disons qu’ils veulent seulement acheter du nouveau matériel de bureau. Tout d’abord, vous devez vous assurer que vous avez réellement besoin de l’équipement. Deuxièmement, suggérez d’acheter d’occasion. Par exemple, si l’entreprise a besoin d’une imprimante, vous pouvez acheter un copieur couleur multifonction Xerox Workcentre 7346 d’occasion pour environ 5 500 $, contre 16 000 $ pour un nouveau 7345.

4. Collaborer financièrement.

Au lieu de jouer dans des équipes opposées, pourquoi ne pas jouer du même côté ? Ensuite, par exemple, vous pourriez tous les deux être sur la même longueur d’onde concernant les objectifs de l’entreprise. Par exemple, vous souhaitez peut-être tous les deux que l’entreprise se développe sur de nouveaux marchés ou déménage dans un espace plus grand. Cependant, la seule façon pour que l’un ou l’autre devienne une réalité est de faire attention à vos dépenses.

Si vous établissez des objectifs communs et déterminez ce qui doit être fait pour les atteindre, vous devrez peut-être réduire vos dépenses. Cependant, si vous êtes tous les deux d’accord pour dire qu’il est essentiel d’atteindre un objectif, votre partenaire sera plus susceptible de soutenir vos sacrifices et d’accepter de faire ses propres sacrifices.

À partir de là, vous et votre partenaire pouvez créer un budget pour vous assurer de rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers. Pour éviter les dépenses excessives, vous devez créer un budget détaillé avec une ventilation de vos différentes dépenses. Si vous fixez des limites de dépenses pour les dépenses professionnelles non essentielles, vous pourrez éviter les dépenses excessives.

5. Acceptez les limites.

De même, vous pouvez décider combien vous voulez dépenser pour les choses non essentielles avec votre partenaire. Même si vous n’aimez pas la façon dont ils dépensent de l’argent, les factures doivent être payées. Si votre partenaire ne les compromet pas, accepter ses habitudes de consommation peut être la bonne décision pour éviter une confrontation sérieuse.

Par exemple, vous n’êtes peut-être pas à bord d’un service comme SnackNation. Cependant, si vous avez les fonds, manger des collations saines peut augmenter la productivité. Et, c’est beaucoup plus facile pour votre portefeuille, votre tour de taille, que de visiter le distributeur automatique ou de commander pour le déjeuner.

6. Prenez le contrôle des finances.

À bien des égards, entrer dans une relation d’affaires, c’est comme être dans une relation amoureuse. En tant que tel, vous voudrez peut-être emprunter cette tactique aux couples.

« Essayer de rompre avec une habitude de quelque nature que ce soit prendra forcément du temps, c’est pourquoi il peut être sage pour vous de prendre en charge le paiement de toute facture pendant que votre partenaire essaie de surmonter ses habitudes financièrement irresponsables », écrit Kayla Sloan pour Everything Finance. « Ce faisant, vous vous assurerez toujours que les factures sont payées afin que vous ne soyez pas en retard. »

« Cela étant dit, essayez de garder votre partenaire au courant du moment où les factures sont payées et de ce qu’il doit payer, si vous payez chacun un montant », ajoute-t-elle. « Il est toujours important de travailler en équipe, mais jusqu’à ce que votre partenaire devienne plus responsable de ses finances, il est impératif que la partie la plus responsable prenne le relais pendant un certain temps. »

Puisqu’il s’agit d’une entreprise, vous devriez avoir cette conversation avec votre partenaire et un tiers comme votre avocat ou votre conseiller financier.

7. Mettez en place des enregistrements réguliers.

Maintenez des contrôles réguliers sur l’évolution du budget afin que les deux partenaires maintiennent le cap. Par exemple, établissez une heure de réunion pour comparer les dépenses réelles au budget sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Ces vérifications de routine peuvent, espérons-le, aider à réduire les habitudes de dépenses excessives de votre partenaire commercial.

8. Protégez-vous.

Idéalement, avant de démarrer une entreprise avec quelqu’un d’autre, vous devriez en savoir un peu plus sur lui, comme ses habitudes de dépenses. De cette façon, vous voudrez peut-être deviner si vous devriez ou non vous lancer dans une entreprise commerciale avec eux.

Indépendamment de la façon dont vous connaissez votre partenaire commercial, vous devez toujours vous protéger, ainsi que l’entreprise par laquelle vous avez construit ;

Mettez tout par écrit. « Peu importe qui est votre partenaire commercial, même s’il s’agit de votre frère ou de votre meilleur ami d’enfance, un accord de partenariat écrit est une nécessité », conseillent les avocats de Gaslowitz Frankel. « Si un différend devait survenir à l’avenir, il est important d’avoir clairement défini le rôle, les apports en capital et les intérêts de propriété de chaque partenaire. L’accord devrait également indiquer comment les décisions essentielles seront prises, comment les différends seront résolus et ce qui se passe en cas de décès, de maladie ou de démission d’un membre.Construisez un filet de sécurité financière. « Pour protéger vos intérêts financiers, assurez-vous que votre accord écrit limite le montant de la dette qui peut être liée au partenariat sans votre consentement », ajoutent-ils. De plus, assurez-vous que l’entreprise est adéquatement protégée contre les pertes potentielles en souscrivant une police d’assurance. Enfin, en plus de conserver un capital suffisant pour couvrir tout passif, vous et votre partenaire devez également vous assurer que l’entreprise dispose de suffisamment de capital pour se développer.Choisissez votre structure avec soin. Consultez un fiscaliste et un juriste pour déterminer la meilleure structure d’entreprise pour vous et votre partenaire. Au minimum, vous pouvez engager un avocat pour examiner l’accord de partenariat avant sa signature si vous avez besoin d’aide pour rédiger votre accord de partenariat. De plus, un avocat peut s’assurer que l’entreprise exécute tous les documents cruciaux au fur et à mesure de sa création.

9. Cherchez de l’aide extérieure.

Votre relation pourrait s’améliorer si vous et votre partenaire consultez un conseiller financier qui comprend les objectifs et les problèmes de votre entreprise. Par exemple, avec l’aide d’un conseiller, vous pouvez créer un budget et un plan pour rembourser les dettes qui doivent être réglées. Comme avantage supplémentaire, un conseiller financier peut agir en tant que médiateur entre votre partenaire et vous pour éviter les malentendus ou le ressentiment.

Dans l’ensemble, un conseiller financier peut être un membre précieux de votre équipe pour vous aider, vous et votre partenaire, à établir une base financière solide pour votre relation d’affaires.

10. Dissoudre le partenariat.

Enfin, vous pouvez choisir de mettre fin à la relation si votre partenaire refuse de reconnaître qu’il dépense beaucoup. Après tout, il est peu probable qu’ils changent un jour s’ils sont dans le déni. Ou, pire encore, ne vous souciez pas de l’impact de leurs dépenses excessives sur vous et l’entreprise. Ainsi, vous pouvez soit accepter ce que vous devez faire, soit vous en aller.

« Que votre société de personnes soit une société en nom collectif, une société en commandite ou une société à responsabilité limitée (LLP), et quelles que soient les raisons de la dissolution de la société de personnes, vous devrez faire plusieurs choses pour vous assurer que la dissolution de la société de personnes se fait correctement. », explique Belle Wong, JD pour LegalZoom. « Il est important que vous dissolviez correctement et complètement votre partenariat pour vous assurer que vous avez mis fin à votre responsabilité en vertu de l’accord de partenariat. »

Comment dissoudre un partenariat.

Passez en revue votre accord de partenariat. Un contrat écrit n’est pas toujours requis, mais la plupart des partenaires préfèrent en avoir un de toute façon pour protéger leurs intérêts. S’il n’y a pas d’accord de partenariat, vous devez en informer votre partenaire.Discutez avec d’autres partenaires. Pour éviter tout malentendu, il est crucial que vous restiez sur la même longueur d’onde avec vos partenaires, si vous en avez. Ces discussions devraient inclure la dette et les autres obligations liées au partenariat. L’organisation d’une réunion pour discuter de votre plan de dissolution vous aidera à obtenir un résultat satisfaisant.Documents de dissolution de dossier. En plus de déposer une dissolution du partenariat auprès de l’État, c’est une bonne idée d’informer l’État de la fin de votre partenariat de manière formelle. S’il y a des erreurs concernant des dettes ou des obligations futures, vous pouvez les résoudre grâce à ce processus.Informer les clients, les clients et les fournisseurs. « Bien que les lois de votre État puissent vous obliger à publier un avis de dissolution de votre partenariat dans un journal local, il est important que vous informiez également directement toutes les personnes et entreprises avec lesquelles vous avez traité en tant que partenariat », déclare Wong. « En donnant cette notification à vos clients, clients et fournisseurs, vous les informez que le partenariat n’existe plus et que vous et vos partenaires ne serez plus responsables des dettes et obligations de l’autre dans le cadre du partenariat. »Attachez toutes les extrémités lâches. Vérifiez que tous les avis de créancier ont été reçus et que vos dettes ont été réglées ou annulées. Enfin, vous devez répartir tous vos actifs conformément aux accords de partenariat (ou à tout ce que vous avez convenu avec vos partenaires) et fermer les comptes bancaires commerciaux, les contrats, les baux, les permis ou les enregistrements.