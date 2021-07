Et Tu, Brady ?

J’ai passé une autre semaine agréable à profiter des divers effets secondaires du vaccin contre le coronavirus, des choses comme “ne pas attraper Covid”, “ne pas être hospitalisé avec Covid” et “ne pas mourir de Covid”. Comme des millions de personnes rationnelles, mon niveau de satisfaction avec ce produit est hors du commun, et dans une société saine d’esprit, cette réaction serait presque universelle, mais malheureusement, je demeure dans le buffet de toutes les variantes du Delta. cela a fait de Tucker Carlson l’homme le plus regardé sur le câble : les États-Unis d’Amérique.

Les républicains du Sénat du Texas ont pensé qu’ils avaient finalement pleuré et pleurniché sur les prétendus maux de la «théorie critique de la race» assez longtemps pour justifier un blanchissement complet des manuels d’histoire, supprimant les mandats pour enseigner des choses comme le suffrage des femmes et Martin Luther King Jr, et aussi des morceaux qui se réfèrent à l’esclavage et au KKK comme « moralement répréhensibles », au cas où cela serait trop subtil pour quiconque.

Les libéraux de longue date reconnaîtront cela comme la manœuvre de fraude électorale, dans laquelle les républicains jettent des conneries incessantes sur un problème qui refuse obstinément d’exister réellement, puis, au nom de la «résolution», enchâssent toujours plus la suprématie blanche dans la loi. Et oui, c’est la même législature de l’État qui travaille même maintenant pour adopter une loi massive, Merci beaucoup pour l’établissement des paramètres précis du déni plausible, la loi sur la privation des droits des minorités par le juge en chef Roberts. Toute cette législation a été rédigée en utilisant le vomi de George Orwell pour l’encre, par le chemin.

Comme prévu, Kevin McCarthy a essayé de remplir la commission du 6 janvier avec des singes hurleurs lanceurs de caca, seule Nancy Pelosi a dit “oui, nous ne faisons pas ça, hoss”, et alors Kev a fait une petite crise de colère, a tiré tout son trollwad de la commission tout à fait, et s’est précipité pour râler et gémir sur la «partisanerie» pour les caméras, comme les drones dévoués dans les médias ivres des deux côtés Cillizzasphere ont fait cette sténographie qu’ils font si bien. Eh bien, pas « bien », mais certainement « de façon fiable ».

Vous savez, ici, dans les marécages de fièvre de 2021, peut-être que le bipartisme signifie vraiment que toute enquête bipartite sur cet acte de terrorisme doit inclure ceux qui excusent, permettent et même soutiennent la foule insurrectionnelle, mais ne suivrait-elle donc pas celle-là des parties en question a pris le relais en foutant des TERRORISTES ? Et dans ce scénario, où, précisément, est la vertu du « bipartisme ? Guidez-moi à travers cela. Utilisez des petits mots.

Maintenant, Keville Chamberlain dit que son groupe de cinquièmes chroniqueurs mènera leur propre enquête, peut-être à ce moment-là, Pelosi a appelé Hillary Clinton, lui demandant des conseils sur la meilleure façon de donner à la Garde nationale un ordre de retrait, qui sait, je pose juste des questions ici . Par “enquête”, ils entendent “un événement télévisé où Gym Jordan crie à propos d’antifa pour générer des clips pour les animateurs d’opinion de la suprématie blanche de Fox News”, bien sûr. Un peu comme comment un policier est un « bobby » en Angleterre, tu vois ?

Quoi qu’il en soit, nous devons sûrement comprendre comment nous avons trouvé notre chemin jusqu’au 6 janvier 2021 en premier lieu, et comment éviter les allers-retours indésirables, car il s’avère que le bouchon de vidange de la douche humaine s’est en fait trouvé à moins de 100 pieds de Vice President Pants « un football nucléaire de secours, et les personnes qui peuvent être poussées à la violence par les mensonges d’un marchand de literie manifestement fou ne devraient tout simplement pas profiter de ce genre d’accès.

Tom Barrack a été arrêté pour avoir opéré illégalement en tant qu’agent non enregistré d’une puissance étrangère, et à un moment donné, les « chrétiens » évangéliques de la nation expliqueront au reste d’entre nous pourquoi l’objet de leur adulation s’entoure exclusivement de criminels et de traîtres. Sûrement. N’importe quel jour. Deux semaines. (Peut-être devrions-nous aussi leur demander de préciser comment ces « populistes » parviennent à récupérer 250 millions de dollars de caution en un instant.)

Comme c’est plus tranchant qu’une dent de serpent d’avoir un quarterback ingrat ! La quête infructueuse de Pumpkin Spice Pol Pot pour marquer une invitation à la table des enfants cool a encore subi une autre attaque dévastatrice cette semaine, alors que son écrasement d’homme de longue date, Tom Brady, a non seulement finalement accepté un Invitation à la Maison Blanche (maintenant que l’odeur de pet de steak trop cuit a enfin commencé à s’estomper) mais a rejoint Smilin’ Joe Biden dans une double équipe digne de Hawk and Animal. Tee hee.

Rand Paul est le meilleur au monde dans ce qu’il fait, et ce qu’il fait, c’est perdre des combats contre le Dr Anthony Fauci, à la télévision, de la manière la plus humiliante imaginable. Pour mémoire, les théories théâtrales et indignées du complot de Rand sont précisément le genre de chose que Pelosi a tellement raison d’écarter de la commission du 6 janvier.

L’aspirant commandant du camp de concentration, Madison Cawthorn, a promis de poursuivre Fauci si son gang de médiocrités effrontées revenait à la Chambre l’année prochaine, pour « s’assurer que les conséquences sont distribuées » pour évaluer la santé du public américain par rapport aux mensonges d’un animateur de jeu télévisé promu à tort. « Sur quels frais ? » on peut demander, comme si la foule de Lock Her Up s’inquiéterait de telles futilités en reprenant le pouvoir.

Mis à part le faux médecin le plus percutant du Sénat et Kid Hitler Vacay, il semblerait que certains membres du GOP aient finalement remarqué que leur bien-aimée Guerre de la Culture était restée bloquée sur le paramètre de «suicide de masse», provoquant un effort organisé et descendant pour enfin encourager leur base de culte de la mort. de prendre certaines des mesures simples nécessaires pour maîtriser la putain de pandémie, quelque chose que les quelque 600 000 premiers cadavres américains n’ont pas réussi à inspirer. Parce que jusqu’à récemment, les cimetières ont gonflé d’une manière largement bipartite, voyez-vous.

Ron DeSantis a même interrompu son tour de victoire en cours (probablement parce qu’il n’arrêtait pas de trébucher sur des électeurs hospitalisés, vu que l’État qu’il gouverne dirige le pays dans les cas de Covid, représentant jusqu’à une nouvelle infection sur cinq à l’échelle nationale) pour suggérer que l’évitement du vaccin n’est pas , en fait, la panacée propriétaire de la lib qu’il semblait être autrefois.

Le Missouri de Mike Parson et le Texas de Greg Abbott ont l’honneur d’accueillir des épidémies tout aussi insensées, car la politique officielle de santé publique du Parti républicain est, depuis un an et demi maintenant, de faciliter activement la propagation du coronavirus à travers la population. Perdu dans la folie brute de cela, c’est le simple fait que nous AVONS UNE PUTAIN DE SOLUTION pour ce problème et que cela fonctionne vraiment bien, ce qui signifie que presque chacun de ces nouveaux décès est complètement évitable.

Bien que nous ne devions ni oublier ni pardonner tous les mois de mensonges meurtriers, je souhaite certainement bonne chance aux républicains dans leurs efforts de lavage de cerveau inversé. Ils en auront besoin. Je veux dire, regarde ce gars. Vraiment putain, REGARDE-LE. Un tube pour chaque orifice, hurlant encore sur son précieux freedumb. Tu as brisé ces putains de gens. Vous avez décidé de les briser et maintenant qu’ils sont brisés, vous ne pouvez pas trouver comment les amener à traiter suffisamment bien la réalité pour même préserver leur propre putain de vie. Bon travail.

Eh bien, au moins Marjorie Taylor Greene trouve toujours toute cette souffrance et cette mort humoristiques. La semaine même où Covid tue un enfant de 5 ans dans son quartier, la goule ne peut s’empêcher de rire tout en continuant à répandre l’ignoble désinformation qui a déjà fait tant de vies. Mais c’est Liz Cheney qui n’est pas la bienvenue dans la tente de votre fête ? J’ai compris.

Hé, rappelez-vous lors des audiences de confirmation de Kavanaughty, lorsque le FBI s’est précipité dans son enquête sur la série d’allégations d’inconduite sexuelle du jeune Brettward en un temps record, apparemment entre les proclamations d’affection du candidat pour les boissons alcoolisées? Eh bien, il s’avère que le secret de leur incroyable compétence n’était pas vraiment d’enquêter sur la merde. Pas grave, pas comme si nous sélectionnions quelqu’un pour une nomination à vie à un poste de pouvoir politique impressionnant ou quoi que ce soit.

Je vois que les prétendus théocrates qui ont poussé le Mississippi dans les cinq derniers de Everything But Meth Labs ont décidé qu’il était temps de voler des droits à tous ces gonzesses arrogantes qui s’imaginent vivre dans une société moderne ; Le procureur général de l’État, Lynn Fitch, a officiellement franchi le pas et a demandé à la Cour suprême 6-3 wingnut d’annuler Roe v. Wade. Logique. Lorsque vous faites atterrir Gorsuch et Kavanaugh sur le flop, alors le tournant amène Anti Choicey Barrett, vous poussez vos jetons dans le pot. Attachez-vous.

Rien n’évoque des effondrements régressifs comme le remplacement officiel d’une mascotte d’équipe sportive insensible à la race, et j’attends avec impatience toutes les diatribes à venir dans le concours Who’s the Racistest of Them All qui est la primaire du Sénat républicain de l’Ohio. (Le concours de maillot de bain a été abandonné cette année, au profit d’un cortège d’ensembles de robe à capuche.)

