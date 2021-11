Et Tu, Flynn ? L’élection, le vol et la dissimulation

par Susan Bradford, The Common Sense Show :

À la fin du deuxième mandat du président Barack Obama, la résistance populiste au mondialisme augmentait et menaçait de faire dérailler un plan vieux de plusieurs siècles pour le Nouvel Ordre Mondial. Malgré tous ses efforts, Obama n’a pas pu faire avancer l’agenda mondialiste aussi loin qu’il l’aurait souhaité et il a donc contacté le Premier ministre italien Matteo Renzi pour comprendre comment ils pourraient écraser le nationalisme et les demandes du public en matière de responsabilité et de transparence du gouvernement. Un plan a alors été élaboré dans lequel 400 millions de dollars ont été mis de côté sur les 1,7 milliard de dollars qu’Obama avait donnés à l’Iran, avec des fonds publics, dans le but avoué d’encourager les applications pacifiques de la technologie nucléaire. De l’ombre, Obama conserverait son emprise sur le pouvoir et contrecarrerait tous les efforts visant à faire dérailler le mondialisme.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Comme le PDG d’Overstock.com, Patrick Byrne, l’a reconnu dans des interviews, les élites

avait décidé bien avant les élections de 2016 qu’Hillary Clinton

serait la prochaine présidente puisqu’elle était compromise et donc

contrôlable. En tant que première femme présidente, elle présiderait le

effondrement des États-Unis et montée de la Chine communiste.

Si, par hasard, Donald Trump a réussi à gagner à la place, le Russe

l’illusion de collusion serait libérée, empêchant la nouvelle

Administration de mettre en œuvre son programme nationaliste America First.

Les fantassins d’Obama qui avaient été placés dans tout le

bureaucratie, en particulier le ministère de la Justice, veillerait à

cette.

La principale préoccupation d’Obama était d’aider le gouvernement turc à réprimer

sur les dissidents. Avec son pont terrestre et ses réseaux de renseignement reliant

Europe et Asie, la Turquie était un allié stratégique important du Vatican

et City of London – et aux puissantes multinationales cherchant à

élargir leurs marchés.

La Turquie avait également été utilisée par les mondialistes dans le cadre d’un

stratégie de diviser pour régner dans laquelle le Vatican et les Rothschild

professaient être les plus grands défenseurs du judéo-christianisme contre

l’islam radical tandis que la Turquie inondait l’Europe de musulmans que les élites avaient

radicalisé et militarisé contre l’Occident.

En tant que soldat loyal d’Obama, le général Michael Flynn a soutenu

partisans d’un islam modéré et ont plaidé pour le renversement de

Le gouvernement islamiste répressif de la Turquie en sa qualité de

Directeur de la Defense Intelligence Agency.

Une fois qu’il a rejoint l’administration Trump en tant que sécurité nationale

Consultatif, après qu’Ivanka Trump et Jared Kushner aient fait pression sur le président

pour l’embaucher, Flynn a créé le groupe Flynn Intel pour engager un PR

entreprise et équipe de production pour neutraliser les dissidents.

En plus d’écrire un éditorial pour The Hill caractérisant un Turc

dissident comme « Oussama ben Laden de Turquie », Flynn a été accusé de

complot pour kidnapper le Turc de son domicile aux États-Unis et

le remettre au président Recep Tayyip Erdoğan hors de portée de

Les lois américaines sur l’extradition. Alors que Flynn nie les allégations, la CIA

Le réalisateur James Woolsey affirme que la discussion a eu lieu alors qu’il

en avait été témoin.

Un étrange mélange d’intérêts s’est alors fusionné autour de celui de Trump

cercle restreint – celui des sionistes promouvant le changement de régime en Iran

tout en faisant des ingérences au nom des Turcs

élites qui acheminaient de l’argent vers l’Iran en violation des

les sanctions.

De son côté, Rudy Giuliani, avocat et conseiller de Trump,

prononcé des discours promouvant un changement de régime en Iran tout en exécutant

ingérence au nom des dirigeants turcs qui ont violé

sanctions contre l’Iran par le biais d’opérations bancaires. L’ancien maire de New York

a également préconisé de réduire les subventions aux écoles dirigées par le dissident Flynn

visait.

Le principal collecteur de fonds de Trump, Ballard Partners, a également participé à la

jeu, aurait défendu les dirigeants d’une banque d’État turque qui

avait envoyé des milliards de dollars à l’Iran en violation des sanctions américaines

tandis que son lobbyiste, Robert Wexler, membre de la réélection d’Obama

Comité directeur, a soutenu dans TheJerusalem Post que les États-Unis

devrait « réaffirmer notre engagement à faire face à l’agression iranienne et

inclure le soutien de l’Iran au terrorisme dans les négociations futures.

Le Conseil d’affaires turco-américain (TAIK) et le Turc américain

Council (ATC) a même organisé des conférences au Trump International Hotel

à Washington, DC où Jared Kushner était l’orateur principal

Ivanka a poursuivi des affaires avec TAIK au nom de Trump International

Hôtel à Istanbul.

Lire la suite @ TheCommonSenseShow.com