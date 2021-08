Et un kayak ? Une des stars de chaque été… mais aussi du reste de l’année

Sécuritaires, écologiques et ludiques, les kayaks sont une option intéressante pour les loisirs et le tourisme, sans oublier leur facette d’exercice physique.

Les kayaks sont l’un des produits phares de chaque été. Cependant, avec la météo ou l’état de la mer accompagnant un peu, ils sont parfaitement utilisables en toute saison de l’année. Et pas seulement dans la mer, ils sont également parfaits pour les rivières, les marais, etc.

Demande en plein essor

La pandémie a anéanti une bonne partie des entreprises, mais ce n’est un secret pour personne qu’il y a des secteurs qui en ont bénéficié. C’est le cas, par exemple, des supermarchés, des ventes de vélos, des produits liés au fitness et aux sports nautiques et aquatiques. Et au sein de ces sports, les kayaks se démarquent, qui ont vu la demande monter en flèche.

Si avant la pandémie, il était déjà clairement en hausse, il a maintenant définitivement connu un sommet sans précédent. C’est ainsi que de nombreux fabricants ne peuvent pas répondre à la demande existante et sont contraints d’accorder de longs délais de livraison ou de les refuser, car de nombreuses entreprises veulent leurs commandes pour l’été ou cela ne les sert plus.

L’exemple de Minorque

Dans le cas de Minorque, une île qui, en raison de ses caractéristiques, est l’une des « Mecques » pour sa pratique, signifie une vitrine phénoménale pour le tourisme. Et le fait est que la taille de Minorque, de seulement 45 km de Maó à Ciutadella, et le grand nombre de criques et de grottes qui composent son littoral font du kayak un ajustement parfait. De plus, la mer, notamment sur la côte sud, est très calme, ce qui facilite la navigation sans grand effort.

En route en kayak

Selon Kayak Menorca Routes, l’entreprise qui réalise l’itinéraire le plus célèbre de Minorque, la Route des Grottes, « c’est une expérience amusante, avec une touche d’aventure, aucune expérience préalable n’est nécessaire, des endroits vierges sont visités et aussi le client vous avez la sécurité de faire quelque chose sans risque de contagion. Et, comme ils sont presque toujours en couple et partent en kayak double, ils partent seuls même s’il s’agit d’un groupe, qui est aussi toujours de petite taille ».

Loisirs écologiques

Les kayaks, en bref, seront un élément commun dans de nombreuses régions de la côte espagnole. Car ils répondent également à deux exigences qu’on ne trouve pas si facilement dans le domaine maritime : ils sont faciles à entretenir et respectueux de l’environnement car aucun type de carburant n’est impliqué.