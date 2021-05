Et une FAMINE se profile aux États-Unis z 10z viral

par Robert Wheeler, The Organic Prepper :

Dans un effort pour faire prendre conscience de la famine imminente aux États-Unis, j’ai récemment écrit : « Êtes-vous prêt pour la pénurie de TOUT ? Aussi hyperbolique que cela puisse paraître, ce titre n’est pas une exagération. C’est l’avenir auquel nous sommes confrontés si nous ne faisons pas quelque chose pour changer de cap.

De plus, au cours des derniers mois, j’ai écrit plusieurs articles pour alerter les militants et les préparateurs concernant la pénurie à venir de produits de première nécessité comme la nourriture et l’eau. Et pratiquement tout le reste.

Ne dis pas que tu n’étais pas prévenu de la famine

Dans l’article que j’ai mentionné ci-dessus, j’ai écrit sur les pénuries mondiales et les pénuries à venir face à l’économie mondiale. Et mes autres articles mettaient en garde contre les pénuries de nourriture, de chips, de carburant et de produits de base. J’ai également écrit sur l’inflation, les mauvaises récoltes et la rareté de tous les biens dont les consommateurs peuvent avoir besoin ou envie.

Je vous éviterai de ressasser cet article, mais un autre que je vous suggère de lire est mon article intitulé « Next On The List of American Catastrophes ? Une mégadrought occidentale. » Cet article détaille une sécheresse dans l’Ouest américain qui ne vient pas mais qui est déjà là. J’ai fait le lien entre cette sécheresse et l’effet futur des pénuries alimentaires en Amérique. Beaucoup ont peut-être ignoré cet avertissement.

Un mois plus tard, la sécheresse est toujours là, et ses effets aussi.

Certains agriculteurs ne prennent même pas la peine de planter.

En Californie, certaines régions sont si sèches que les agriculteurs ne prennent même pas la peine de planter des cultures cette saison. Les producteurs situés au nord de San Francisco se sont retirés des marchés de producteurs locaux et ont maintenant des programmes de production de boîtes. Cependant, County Line Harvest, qui exploite environ 30 acres à Petaluma, n’a pas assez d’eau pour faire pousser les laitues, les poivrons et les autres produits qui entrent dans les boîtes d’abonnement. De nombreuses autres fermes à proximité disent la même chose.

La Californie cultive un tiers des légumes des États-Unis et les 2/3 des fruits et noix du pays. Le temps sec provoque maintenant un hoquet important des prix des denrées alimentaires et de l’inflation qui a déjà lieu aux États-Unis.

Mais la Californie n’a qu’à tenir jusqu’à la saison des pluies !

Cela est déjà passé.

Seule la saison des pluies était tout sauf pluvieuse.

Et, bien sûr, il y a les incendies de forêt.

Alors que la sécheresse s’aggrave en Californie, l’État a déjà eu plus de 900 incendies de forêt supplémentaires par rapport à ce qu’il était à ce stade en 2020. Ce qui a été une année record qui a entraîné la combustion de plus de 4% des terres de l’État. Les incendies de cette année ont brûlé environ cinq fois plus de terres que l’an dernier à pareille date.

Les montagnes et les contreforts de la Californie connaîtront une activité de feux de forêt supérieure à la normale de juin à août et peut-être même jusqu’à l’automne. Gardez à l’esprit qu’environ 94% de la Californie connaît des conditions de sécheresse allant de modérées à exceptionnelles.

Tu ne me crois pas? Faites attention aux arbres

Un autre signe révélateur est le fait que généralement, les arbres tolérants à la sécheresse en Arizona et en Californie meurent. Comme l’écrit Wildfire Today,

Les genévriers meurent en Arizona par manque d’eau. L’East Bay Times rapporte que la sécheresse est probablement responsable de la mort ou de la mort des acacias, des eucalyptus et des pins de Monterey dans les parcs régionaux d’East Bay, près de San Francisco.

L’Associated Press rapporte également:

En Arizona, les genévriers succombent à la sécheresse de 20 ans et à son intensification de deux ans, a déclaré Joel McMillin, un responsable de la zone de santé forestière pour le US Forest Service là-bas. Les fonctionnaires n’ont pas fait de décompte précis, mais de manière anecdotique, la mortalité est de 5% à 30%, avec certains correctifs jusqu’à 60%. . . . . . En Californie, des chênes bleus normalement tolérants à la sécheresse meurent dans la région de la baie de San Francisco, a déclaré Scott Stephens, professeur de sciences du feu à l’Université de Californie à Berkeley. «Ils n’ont pas accès à l’eau. L’humidité du sol est si faible. Lorsque vous commencez à voir le chêne bleu mourir, cela attire votre attention. »

Ce hamburger à 3 $ est devenu vraiment cher

La sécheresse affecte également les Dakota. Dans le Dakota du Nord, par exemple, les éleveurs de bétail voient les pâturages mourir faute de pluie. Pas de pluie signifie pas d’herbe, ce qui signifie pas de foin, ce qui signifie pas de nourriture pour le bétail. Si les éleveurs ne peuvent pas nourrir le bétail, ils doivent le vendre ou abattre le troupeau, et c’est précisément ce qu’ils font. Et pouvez-vous deviner ce qui se passe lorsque le bétail et les autres animaux sont abattus? Ce hamburger à 3 $ est devenu plus cher.

