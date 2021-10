Établissant de nouveaux records, les start-up indiennes lèvent plus de 10 milliards de dollars au T3CY21 : PwC

Cependant, la fintech, l’edtech et le SaaS sont restés les secteurs les plus financés en CY21, représentant ensemble environ 47% de l’activité de financement totale.

Les start-up indiennes ont établi de nouveaux records de financement au troisième trimestre de CY21, avec des investissements franchissant la barre des 10 milliards de dollars au cours du trimestre, a déclaré lundi le cabinet de conseil PwC India dans un rapport.

Les start-ups technologiques indiennes ont levé un montant de 10,9 milliards de dollars de capital au cours du troisième trimestre (Q3CY21) à travers 347 transactions, soit environ deux fois plus qu’à la même période l’année dernière.

Le rapport de PwC Inde intitulé « Perspectives des startups – Q3 CY21 » a également souligné que l’activité de financement s’était intensifiée dans tous les secteurs verticaux des startups, à la fois en termes de valeur et de volume.

Environ 84 % de l’activité de financement a été motivée par la croissance et les transactions en phase avancée. Cependant, ceux-ci représentaient environ 39 % de l’activité totale des transactions (termes de comptage).

Selon le rapport de PwC, environ 61% de l’activité totale des transactions consistait en des tours de financement de démarrage (amorçage, pré-série, ange) s’élevant à 1,6 milliard de dollars avec une taille moyenne de ticket par tour de 4 millions de dollars. Les start-ups en phase de pré-IPO telles que Ola, Droom et Pine Labs ont également levé environ 880 millions de dollars de capital dans CY21.

Cependant, la fintech, l’edtech et le SaaS sont restés les secteurs les plus financés en CY21, représentant ensemble environ 47% de l’activité de financement totale.

Le secteur de la fintech a vu ses fonds levés quadrupler au cours des trois premiers trimestres de CY21 par rapport aux trois premiers trimestres de CY20. Environ six sociétés de technologie financière, dont BharatPe, OfBusiness, Zeta, Groww, CRED et Digit Insurance, ont atteint le statut de licorne la même année.

Au cours des trois premiers trimestres de 2021, les startups fintech ont levé un total de 4,6 milliards de dollars, soit une multiplication par trois par rapport à 1,6 milliard de dollars en 2020. Des investissements d’une valeur de 2,5 milliards de dollars dans 53 transactions ont été enregistrés au T3CY21 à différentes étapes d’investissement. Les startups Fintech du segment de l’assurance, de la gestion de fortune et des néobanques ont particulièrement connu un regain d’intérêt de la part des investisseurs cette année.

Amit Nawka, Partner, Deals & Startups Leader, PwC India, a déclaré que l’écosystème de la start-up indienne a vu la taille moyenne de ses transactions augmenter et des tours de financement plus rapides, ce qui a entraîné une augmentation de l’activité des transactions dans tous les secteurs, depuis le début de cette année.

«Ces données ne sont peut-être pas surprenantes, car les gros titres mettaient en évidence les nouvelles de nouvelles start-up perturbant le statu quo. Au cours des trois premiers trimestres de 2021, 371 nouvelles entreprises ont atteint le statut de licorne. Avec l’augmentation des activités de financement et la hausse des valorisations, la liste mondiale des décacornes (sociétés évaluées à plus de 10 milliards) approche les 40. Ces sociétés ont en grande partie leur siège social aux États-Unis et en Chine/Hong Kong. Jusqu’à présent, deux start-up privées figurant sur la liste des décacornes sont originaires d’Inde », a ajouté Nawka dans un communiqué lundi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.