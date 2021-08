Établissement de Calcutta : pourquoi la ville ne peut-elle pas célébrer un « anniversaire » ?

La Haute Cour de Calcutta a délibéré sur la question pendant des mois avant de dire que Charnock ne devrait pas être considéré comme le fondateur de la ville. (Image : .)

Naissance de Calcutta : Le 24 août amène inévitablement avec lui la discussion et le débat autour de la naissance de la ville de Calcutta et de son âge, même si un jugement de 2003 de la Haute Cour de Calcutta était suffisant pour régler tout différend à cet égard. Pourtant, la question de savoir quand la ville a été fondée et quel rôle a joué Job Charnock, souvent considéré comme le «fondateur» de Calcutta, continue d’être largement débattue à cette époque, selon un rapport publié dans IE. Que savons-nous de la naissance de Calcutta et qu’a dit la Haute Cour dans son jugement historique ? Nous allons jeter un coup d’oeil.

La Haute Cour de Calcutta a délibéré sur la question pendant des mois avant de dire que Charnock ne devrait pas être considéré comme le fondateur de la ville. Il a également ordonné au gouvernement du Bengale occidental de cesser d’associer Job Charnock à cet égard en supprimant les références textuelles et en ne célébrant pas le 24 août comme anniversaire de la ville. Il a ajouté que la ville n’avait pas d’anniversaire.

Revendiquer n’importe quel jour comme anniversaire de la ville signifiait ne pas tenir compte des premières années de colonisation, en particulier parce que l’arrivée de Charnock dans la ville était antérieure à la colonisation.

Le rapport citait le professeur d’histoire de JNU, Partho Datta, disant que les historiens ne considéraient aucune date particulière comme anniversaire, principalement parce qu’une ville ne peut pas être formée en un jour. Datta a ajouté que la date d’arrivée de Charnock était bien documentée et qu’il avait décidé qu’il y aurait une colonie à Calcutta, mais que ce n’était pas la ville elle-même. Il a ajouté qu’une ville désignait beaucoup de personnes vivant ensemble, et qu’il y avait des institutions, un gouvernement, une activité culturelle et économique qui attribuaient des aspects urbains à la ville, la démarquant d’un établissement rural.

Si l’on doit considérer l’histoire urbaine de la ville, alors, selon Datta, le développement le plus important a eu lieu en 1756, plus de six décennies après l’arrivée de Charnock à Calcutta. En 1756, alors que la Compagnie britannique des Indes orientales développait ce qui est maintenant connu sous le nom de Fort William sans autorisation, le Nawab du Bengale Siraj ud-Daulah assiégea Calcutta, battant la Compagnie des Indes orientales dans une bataille décisive. Cela a conduit les Britanniques à se rendre compte de la vulnérabilité du fort, et lorsque la structure a été reconstruite après 1757, Datta a déclaré qu’elle avait une protection renforcée et que la construction a été exceptionnellement bien faite. Cela, selon Datta, a changé l’apparence de Calcutta.

Lors de la construction de ce fort, la Compagnie britannique des Indes orientales avait besoin de main-d’œuvre et elle est allée jusqu’au Bihar et à l’Orissa pour recruter des pauvres qui cherchaient un emploi. Ces personnes ont ensuite migré afin de construire le fort. Pour loger les ouvriers, les Britanniques ont installé le « Coolie Bazaar » près de Fort William, offrant à ces migrants un lieu de séjour pour la durée de la construction, selon l’historien P Thankappan Nair. Cela a conduit à une migration vers la ville depuis «l’arrière-pays», donnant à la ville plus de caractère.

Parmi les autres développements importants de l’histoire urbaine de la ville, citons la création de la Government House en 1767 et celle de la Lottery Commission 50 ans plus tard. La commission a été chargée de l’aménagement des rues, des ruelles et des routes de la ville. Selon Datta, des marqueurs tels que l’approvisionnement en eau, les routes planifiées et les transports étaient des marqueurs importants du développement urbain qui a eu lieu au début du XIXe siècle, et cela pourrait être crédité d’avoir fait de Calcutta la grande ville qu’elle deviendrait finalement.

