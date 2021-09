Établit un nouveau record absolu Crypto nouveaux médias

L’ADA de Cardano a établi un nouveau record historique il y a quelques instants, dépassant la barre convoitée de 3 $ pour la première fois de son histoire.

Pour la toute première fois, ADA – la crypto-monnaie native de Cardano – a dépassé le cap important de 3 $. La crypto-monnaie a augmenté de plus de 10% au cours des dernières 24 heures, consolidant sa place dans le top 3 des pièces au moyen de la capitalisation boursière totale, qui vise actuellement 100 milliards de dollars. ADA/USDT. Source : TradingView Au moment d’écrire ces lignes, la crypto-monnaie se négocie à environ 3,08 $. Cela vient à la suite d’une augmentation plus large du marché. Bitcoin a gagné plus de 4% au cours des dernières 24 heures et vise à nouveau la barre convoitée de 5 000 $, tandis que l’ETH d’Ethereum est en hausse de plus de 7 %, se négociant actuellement au-dessus de 3 760 $. La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie a augmenté de plus de 100 milliards de dollars au cours des seules dernières 24 heures, s’établissant actuellement à 2,3 billions de dollars, selon CoinGecko. Les gains impressionnants d’ADA précèdent le lancement très attendu de capacités de contrat intelligent sur le réseau de Cardano – quelque chose que la communauté attend depuis un certain temps.

