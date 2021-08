Étagères de supermarché vides en Grande-Bretagne – Quelles seront les conséquences ? 10z viral

par F. William Engdahl, New Eastern Outlook :

La pandémie de COVID-19 et le Brexit ont balayé les rayons des supermarchés britanniques comme un ouragan, exacerbant la pauvreté alimentaire qui afflige des millions de personnes dans le pays. Les membres de la commission parlementaire de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales estiment que les problèmes écologiques peuvent aggraver encore la situation.

En mars, il a été signalé que le nombre de personnes ayant besoin du soutien des banques alimentaires avait augmenté de 81%. Les enfants ont été particulièrement touchés, les organisations caritatives fournissant de la nourriture à 122% d’enfants de plus qu’en mars 2020. Il était déjà clair que les chaînes d’approvisionnement alimentaire britanniques étaient d’une fragilité alarmante.

Au cours des derniers mois, la situation s’est détériorée – en raison du manque de chauffeurs de camion, l’armée a dû intervenir pour aider à livrer de la nourriture aux magasins, pubs, restaurants et maisons de soins, écrit le Daily Mail. Selon la Fédération des distributeurs en gros (FWD), la situation est devenue critique ces dernières semaines, avec des étagères vides dans les supermarchés et le risque d’avoir faim. James Bielby, directeur général de la FWD, a estimé le manque de chauffeurs routiers à 100 000. Selon un article paru dimanche dans The Sun, environ 2 000 chauffeurs de camion du Royal Logistics Corps et d’autres régiments sont prêts à aider à la distribution à court terme.

«Les soldats seront hébergés dans des hôtels si nécessaire et travailleront des heures prolongées pour aider à la [food transportation] crise. Ils seront impliqués dans la distribution de nourriture ainsi que dans le transport d’autres biens essentiels et fournitures médicales », a déclaré une source citée dans l’article.

Cette situation critique est due au fait que de nombreux conducteurs de poids lourds ont quitté la Grande-Bretagne après le Brexit, et il n’a pas encore été possible de combler le manque à gagner, car de nombreux conducteurs attendent toujours leur permis. La procédure a été ralentie en raison des confinements liés au COVID-19. Début juillet, la Road Haulage Association a averti qu’il pourrait y avoir des problèmes avec les livraisons de nourriture dans les magasins.

Les supermarchés ouverts 24h/24 ont déjà commencé à afficher des avis avertissant les clients des pénuries alimentaires. Il y a également eu des interruptions dans la livraison de produits frais aux chaînes de pubs et de restaurants. Il y a eu des pénuries de bière, de lait et d’autres produits périssables. On craint également que la crise ne provoque des pénuries d’essence dans les stations-service.

Selon l’agence de presse Bloomberg, près d’un tiers des importations alimentaires de la Grande-Bretagne proviennent de l’UE, et elle est particulièrement dépendante de l’UE pour les fruits et légumes frais. Mais le Brexit est maintenant entré en vigueur, et il n’y a toujours pas d’accord commercial mutuellement acceptable entre la Grande-Bretagne et l’UE. Et de plus en plus d’experts arrivent à la conclusion qu’il n’y en aura jamais. Westminster a montré peu d’intérêt pour parvenir à un accord avec l’UE. Et en ce qui concerne Bruxelles, il devient de plus en plus clair que la Grande-Bretagne post-Brexit ne fera pas partie de ses partenaires commerciaux privilégiés – et que le commerce entre la Grande-Bretagne et l’UE sera réglementé par les règles par défaut de l’OMC.

Néanmoins, alors que les négociations sont toujours en cours, les députés ont appelé le gouvernement à nommer un ministre de la Sécurité alimentaire qui puisse garantir que la Grande-Bretagne est prête à tout résultat. Assez naturellement, les députés sont particulièrement soucieux de s’assurer que les groupes vulnérables tels que les chômeurs, les sans-abri, les écoliers et les familles à faible revenu ne se retrouvent pas sans nourriture. Le nouveau ministre devrait donner la priorité à ces groupes.

Compte tenu des pénuries alimentaires vécues par des millions de personnes, évoquées ci-dessus, ce n’est peut-être pas un hasard si la Grande-Bretagne a promu les insectes comme source de nourriture. Par exemple, le Sunday Times rapporte que les gens en Grande-Bretagne commencent à surmonter leur « dégoût traditionnel » et commencent à apprécier des aliments à base de sauterelles, de grillons et de vers de farine. Apparemment, cette idée est particulièrement populaire auprès des jeunes préoccupés par la forme physique et les références environnementales de la nourriture qu’ils mangent. Jusqu’à présent, cuisiner avec des insectes était l’apanage des restaurants chers, mais maintenant – l’article le suggère joyeusement – ​​nous sommes sur le point de voir une nouvelle approche. Les grillons, les sauterelles et les vers de farine sont de plus en plus vendus sous forme de poudre, ce qui signifie qu’ils peuvent être ajoutés à presque tout, des shakes protéinés aux desserts.

L’auteur de l’article du Sunday Times y voit une évolution positive – après tout, les insectes sont de riches sources de vitamines et minéraux essentiels, de protéines et de graisses saines. Et, comme l’élevage d’insectes ne nécessite pas beaucoup de terre ou d’eau, ils peuvent être considérés comme une source de nourriture durable. À l’appui de cette nouvelle tendance, l’écrivain ajoute que dans certaines régions de Thaïlande, du Mexique et d’Afrique centrale, les insectes ont longtemps été considérés comme un aliment normal, mais que les Britanniques ont toujours refusé de manger des insectes – une attitude dégoûtante que les chefs et les scientifiques de l’alimentation trouve plutôt frustrant.

Les campagnes publicitaires de ce genre produisent clairement l’effet escompté : l’intérêt pour les insectes comestibles grandit en Grande-Bretagne. Nutribug, une entreprise alimentaire basée à Surrey, propose déjà des produits à base de grillons, notamment des barres protéinées avec des ingrédients à la mode tels que des baies de goji et des graines de chia. Apparemment, leurs ventes ont augmenté de 30% au cours de la dernière année. Selon Meticulous Research, une société mondiale d’études de marché, le marché des insectes comestibles – y compris les aliments pour animaux – devrait croître de 24% par an et pourrait atteindre 5,75 milliards de livres sterling d’ici 2030.

