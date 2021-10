Était-ce le meilleur grand prix de Max Verstappen à ce jour ?

Max Verstappen a remporté la course préférée de Lewis Hamilton et a ainsi porté son avance à 12 points au championnat des pilotes.

PlanetF1 rend son verdict sur la course US GP de Verstappen.

Michelle Foster

Un commentateur après un expert a parlé cette saison de la maturité de Max Verstappen, de la façon dont le joueur de 24 ans a éliminé ses erreurs, a la tête sur les épaules et pourquoi cela lui permettra de remporter un titre mondial. Celui de cette année pour être précis, j’avais mis mon argent là-dessus après son phénoménal Grand Prix des États-Unis.

Maintenant, je suis plus du genre action qu’un stratège, et après le premier tour de la course de dimanche, il y avait très peu d’action entre Verstappen et Lewis Hamilton, bien que le package des faits saillants dise qu’ils ont échangé la tête plusieurs fois au cours des 56 tours.

Je pensais que Red Bull l’avait bâclé lorsqu’ils ont amené Verstappen pour son deuxième arrêt au stand au 30e tour, lui laissant 26 tours sur un jeu de pneus durs et, plus important encore, en comptant le nombre de tours qu’il faudrait avant que Hamilton ne s’arrête. Il était huit heures, laissant le pilote Mercedes sur un train de pneus beaucoup plus frais pour le dernier relais.

Tour après tour, Hamilton a fermé Verstappen et cela ressemblait à un rodéo dans lequel le taureau serait rapidement pris au lasso. Au lieu de cela, Verstappen a montré cette maturité, ce manque d’erreurs, cette bonne tête sur les épaules, car il n’avait laissé que ce petit peu dans le sac en matière de gestion des pneus.

Il a pu augmenter son rythme, avec des pneus qui auraient dû être presque dégarnis d’après l’apparence de ses pneus durs de son relais intermédiaire. Son contrôle, son sang-froid… même sa petite diatribe au Haas de Mick Schumacher n’avait pas l’air désespéré.

Le pilote Red Bull nous a donné quelques épopées dans le passé, sa montée sur le podium du Grand Prix de Chine 2017 et un an plus tard sa reprise lors de la course américaine me viennent à l’esprit, mais la masterclass de dimanche au GP des États-Unis, eh bien c’est celle qui va lui remettre un titre mondial.

Henri Valantine

C’est un cliché bien usé de décrire une telle performance de Verstappen comme un « Champion’s Drive », mais ce qu’il a fait à Austin semblait certainement correspondre au brief.

C’était comme si Verstappen avait trouvé en lui une nouvelle mentalité que nous n’avions pas encore vue chez lui. Cela ressemblait à un miroir des événements à Bahreïn au début de la saison, où Hamilton s’est arrêté plus tôt, a pris la tête et a défendu durement vers la fin pour remporter la victoire.

Ce que dimanche a montré, c’est que Verstappen et Red Bull ont tiré des leçons de cette expérience. Si c’est une chose d’identifier où une course est gagnée dans cette situation, c’en est une autre de pouvoir l’exécuter – et c’est pourquoi vous pouvez maintenant voir une autre arme dans l’arsenal de Verstappen avec la façon dont il a conduit.

Cela étant dit, il semble que Hamilton et Mercedes avaient le potentiel d’avoir fait les choses légèrement différemment – ​​même si le recul est une chose merveilleuse, bien sûr.

On a dit à Hamilton de « faucher » efficacement ses pneus jusqu’à la température avant d’essayer d’enrouler Verstappen, ce qui a laissé l’écart statique pendant plusieurs tours avant de reculer vers l’avant, il peut donc y avoir un petit cas pour dire que c’était trop peu, trop tard de Mercedes à la fin.

Mais de la même manière, la façon dont le pilote Red Bull avait contrôlé son propre rythme pour se permettre d’utiliser la durée de vie restante de ses pneus dans les phases finales et stopper la progression de Hamilton était extrêmement impressionnante.

Était-ce la victoire la plus dominante de Verstappen? Non. Mais ce qui était le plus inquiétant dans ce résultat, c’est qu’il a maintenant trouvé une nouvelle façon de gagner, ce qui est sans doute plus important pour lui à l’avenir. Quel lecteur.

Jon Wilde

Je pense que ça doit être son meilleur. Le fait même que nous en discutions montre qu’il doit être proche, et le contexte signifie qu’il doit être très difficile de se tenir à l’écart de la place personnelle n ° 1 de Max.

Il est très tentant de penser qu’il s’agissait d’une victoire décisive dans la course au titre, un moment où le pendule a basculé de manière irréversible dans une direction.

Il reste bien sûr encore cinq courses et 133 points pour Verstappen et Hamilton. Mais si le Néerlandais s’était rendu au septuple champion d’Austin, cela aurait pu être un coup terriblement dommageable.

Cependant, Red Bull et son pilote ont tout compris, et bien que Verstappen ait semblé conduire comme un champion en attente toute la saison, la maturité et l’habileté de cette performance signifient que cette notion ne peut tout simplement pas être remise en question maintenant.

Les champions du monde devraient être en mesure de remporter tous les types de victoires en course – dominants de l’avant, relances par derrière, batailles en tête-à-tête, évinçant lorsque les circonstances peuvent être contre eux.

Celui-ci appartenait certainement à cette dernière catégorie. Cela pourrait s’avérer être la dernière fois que Verstappen doit produire ce type d’affichage cette année et si c’est le cas, et il finit par détrôner Hamilton, il pourrait simplement considérer Austin comme sa victoire la plus satisfaisante à ce jour.

Jamie Woodhouse

Une tournure tardive mais familière a été menacée la dernière fois en Turquie alors que Mercedes découvrait un rythme que Red Bull ne pouvait pas égaler, mais à Austin, ce dernier a fermement dissipé tout doute, y compris le leur, que la bataille pour le titre risquait de s’échapper.

Nous avons déjà entendu Verstappen dire qu’il n’est pas du genre à ressentir de la pression, un pilote qui fuit les projecteurs et se contente de travailler dans la voiture, et cette approche semble certainement l’avoir transformé en un compétiteur aux nerfs d’acier.

Le Verstappen complet, mature et contrôlé est vraiment une perspective effrayante, comme Mercedes l’a découvert sur le circuit des Amériques. Essayez comme ils pourraient dans la salle de stratégie, et sur la bonne voie via Hamilton, le cas de Verstappen ne pouvait tout simplement pas être résolu.

Avec cinq manches à faire, Verstappen mène désormais Hamilton de 12 points au classement des pilotes, et si ni la fiabilité ni les collisions en piste n’entrent en jeu, il est difficile de voir Verstappen se voir refuser son premier championnat du monde.

Hamilton avait remporté cinq des huit visites au COTA avant ce week-end, donc si Verstappen peut arrêter le septuple champion ici, il a la capacité et les machines pour le faire n’importe où.

Hamilton a dit que les dîners sont plus mémorables que les victoires pour lui à Austin, alors espérons qu’il a trouvé un bon plan pour arrêter Verstappen lors de son dernier repas, car il va en avoir besoin !