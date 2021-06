in

L’histoire de Bloodsport et Superman remonte aux bandes dessinées Superman de DC des années 1980, qui ont vu le premier manipulé pour assassiner le héros. Alors qu’il n’aurait pas réussi à tuer Superman, Bloodsport s’en est approché avec l’aide d’une aiguille de Kryptonite. Dans The Suicide Squad, il aura utilisé une balle et, lorsqu’on lui a demandé si la version de Henry Cavill de Supes était à la réception, James Gunn a eu une réponse relativement diplomatique :