Était-ce le troisième en lice? La petite amie de Mauricio Ochmann révèle depuis combien de temps ils sont

in

La théorie qu’il avait trompé Aislinn a surgi lorsque les partisans de l’acteur ont découvert qu’il y avait des goûts de Mauricio Ochmann dans les publications de Paulina en 2017.

Mauricio Ochmann a assuré qu’il n’avait pas eu de liaison avec Paulina Burrola, alors qu’il était marié à Aislinn Derbez. (Spécial)

“Non, eh bien ! Ils inventent pour tout, ils donnent leur envol au fil, mais disons que c’était ma stratégie car évidemment j’ai commencé à le suivre comme en janvier de cette année et, évidemment, j’ai commencé à l’aimer. Je l’ai rencontrée en Janvier de cette année et c’est là que j’ai commencé à l’aimer pour me faire remarquer.

Mauricio a assuré que lorsqu’il a confirmé sa romance avec Pauline, son ex-femme était déjà au courant de sa nouvelle relation amoureuse. “Oui, bien sûr, elle est au courant de tout et nous avons une très bonne communication”, a-t-il déclaré.