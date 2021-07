Était-ce plus gros que Woodstock ?

Woodstock est peut-être le plus connu festival de rock, mais il est probable que le festival de musique d’Ozark qui s’est tenu le week-end du 19 au 21 juillet 1974 a été l’un des plus importants. On estime qu’environ 350 000 personnes se sont présentées au Missouri State Fairgrounds à Sedalia. Initialement, la société qui a organisé l’événement a déclaré qu’elle ne vendrait pas plus de 50 000 billets, mais il était évident dès jeudi soir que cela allait être beaucoup plus important, car les gens sont arrivés de loin, malgré les premiers groupes non programmés pour jouer jusqu’au vendredi.

La programmation était stellaire avec Bachman Turner Overdrive en tête d’affiche nationale – leur single « Ain’t Seen Nothing Yet » était en passe de se hisser en tête du palmarès Billboard. L’Amérique avait déjà dominé les charts 2 ans plus tôt avec “A Horse With No Name”, a marqué quelques autres hits du top 10 et se dirigeait vers un autre record américain du top 5 avec “Tin Man”.

Selon Dewey Bunnell of America : « C’était juste une autre étape de notre interminable tournée estivale de 1974, donc nous étions assez animés, mais je me souviens que nous sommes arrivés en hélicoptère le dernier jour et il faisait incroyablement chaud ! Tout le monde transpirait et avait des coups de soleil ! En volant, nous avons pu voir que c’était un très grand festival et la première chose dont je me souviens avoir vu en descendant de l’hélicoptère était un t-shirt ensanglanté au milieu des débris dans les coulisses. Dan était originaire du Missouri, donc il était heureux de jouer ce grand festival dans son état d’origine et je pense qu’il avait des parents qui l’attendaient. Il était évident que les 2 jours précédents avaient fait des ravages dans le public, mais tout le monde s’est bien amusé. Quand nous sommes montés sur scène, l’équipe du festival aspergeait la foule d’eau et de bière. Je me souviens que nous venons de rejoindre les masses et avons eu un bon spectacle, interagissant avec les visages souriants et la foule à moitié nue.

Tandis que le Aigles les singles à succès n’étaient peut-être pas aussi importants que ceux de l’Amérique, leurs deux premiers albums avaient bien fonctionné dans les charts aux États-Unis, et ils étaient donc également considérés comme des têtes d’affiche. De même, Joe Walsh et Barnstorm avaient bien fait dans le classement des albums avec leur deuxième long-player, The Smoker You Drink, The Player You Get. Le Marshall Tucker Band de Spartanburg, en Caroline du Sud, se faisait un nom avec sa marque de Rock du Sud.

Le festival était présenté comme un festival mettant en vedette du bluegrass ainsi que du rock, c’est pourquoi The Earl Scruggs Revue et The Nitty Gritty Dirt Band ont été inclus. Autres groupes ne figurant pas sur l’affiche qui ont joué inclus Les casse-cou de la montagne Ozark et The Southern Hillman Furay Band – réfugiés de The Byrds, Buffalo Springfield et Les frères Burrito volants; la crème du country rock californien.

D’autres qui ont joué mais n’ont pas été facturés sur l’affiche incluent Aerosmith, Blue Oyster Cult et Boz Scaggs. Il y avait apparemment même un groupe anglais qui jouait – Babe Ruth. Ce n’est en aucun cas un nom familier et il serait intéressant de savoir comment ils se sont retrouvés sur la facture. Bizarrement, l’italien programme groupe, Premiata Forneria Marconi a également joué, et étant donné le reste de l’affiche, il est difficile d’imaginer comment ils sont passés; espérons juste qu’ils n’ont pas eu à suivre un groupe de bluegrass.

Compte tenu de l’ampleur et de la profondeur des interprètes, le festival de musique Ozark peut à juste titre prétendre être l’un des dix grands rassemblements de tous les temps de l’époque. Nous laisserons le dernier mot au Sénat du Missouri et à un rapport du comité sur l’événement. « Le festival de musique Ozark ne peut être décrit que comme un désastre. C’est devenu un refuge pour les trafiquants de drogue qui ont été attirés de tous les États-Unis. La scène a fait paraître douce la dégradation de Sodome et Gomorrhe. Les actes sexuels naturels et contre nature sont devenus un sport de spectateur. Fréquemment, les femmes nues faisaient la promotion de drogues avec des publicités sur leur corps.

