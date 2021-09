Était-ce un bon Nintendo Direct jeudi ? 10z viral

Splatoon 3 – juste l’un des nombreux jeux présentés dans le Nintendo Direct (photo: Nintendo)

La boîte de réception du vendredi compare les prédictions de Nintendo Direct à ce qui s’est réellement passé, car un lecteur espère que FIFA 23 n’est pas gratuit.

Travail accompli

Wow, c’était un très bon Nintendo Direct. J’oublie à quel point Nintendo est bon dans ce domaine. Je ne devrais pas parce que Nintendo les fait depuis longtemps maintenant et Sony a essentiellement copié le format exactement pour State of Play, tandis que Microsoft… Jeux.

Avec Nintendo, nous avons les consoles virtuelles N64 et Mega Drive, un film Mario avec Chris Pratt (?!), Bayonetta 3, Splatoon 3, un remake ActRaiser (!), une extension “massive” de Monster Hunter, un jeu Kirby qui n’a pas ça n’a pas l’air de rien, un jeu de cartes étrange de Yoko Taro de NieR, et des promesses de révélations pour Animal Crossing et Smash Bros. bientôt aussi.

Tout cela et vous oublieriez presque que Nintendo a un calendrier de sortie assez stérile pour le reste de l’année, et je veux dire cela comme un compliment car ils l’ont très bien caché et ont donné l’impression que l’achat d’un commutateur maintenant n’est pas une mauvaise idée . Alors tu sais quoi ? Je pense que je vais le faire ! Ils n’ont pas mentionné le modèle OLED (je pense que c’était difficile à suivre) mais je vais maintenant me lancer, après ne m’être jamais engagé à en obtenir un jusqu’à présent. Donc je suppose que ça veut dire que c’était un bon Direct !

Timo

Maman mia

Même selon les normes de Nintendo, c’était un Direct sauvage qui m’a laissé complètement perplexe dans le bon sens… je pense. Annonces d’annonces. Avoir l’audace de laisser entendre que pouvoir jouer à Sonic 2 via Nintendo Switch Online était en quelque sorte un luxe (y a-t-il un système sur lequel le jeu n’a pas encore été porté ?). Un jeu Kirby en 3D post-apocalyptique. Chris Pratt dans le rôle de Mario !? J’ai besoin de m’allonger.

Ne changez jamais Nintendo. Ne change jamais.

Aiguille

Comment a-t-il fait ?

J’écris ceci jeudi après-midi donc très curieux de savoir ce qui va être dans le Nintendo Direct. Nous pourrions avoir une date de sortie de Zelda, mais comme ils l’ont montré relativement récemment, je ne pense pas que ce sera là. Metroid Prime 4 semble trop loin mais peut-être Bayonetta 3, car il y a eu des rumeurs à ce sujet récemment.

Cette rumeur de Metroid Prime 1 pourrait être une tentative de combler le fossé avec le nouveau jeu et de rappeler aux gens que Metroid n’est pas toujours en 2D, donc je pouvais voir que c’était vrai aussi. Peut-être que ce sera maintenant et que la collection de trilogies sera plus proche de la sortie de Metroid Prime 4?

Je ne m’attendrais pas à trop d’autres surprises, car ils voudront se concentrer sur les trucs de Noël, mais je suppose que la révélation de la N64 est probable aussi? Bien que la modification de cette liste de brevets donne l’impression qu’elle a été retardée d’un mois. Qui sait, cependant. Eh bien, techniquement, vous le faites, en lisant ceci à l’avenir. Je ne sais pas j’ai écrit cela dans le passé.

Barnet

Radar indépendant

Une série décevante de jeux indépendants prometteurs qui ne livrent pas tout à fait à Eastward, Kena et Sable. J’ai joué environ quatre heures de Sable aujourd’hui et j’irais jusqu’à présent avec votre critique. Le speeder glitch, en particulier, atténue ce qui devrait ressembler à une traversée joyeuse d’un monde à l’aspect unique, mais ressemble plus à traverser le monde dans un état permanent de chute dans les escaliers. Mais le monde n’est pas sans intrigues donc je vais y revenir.

J’ai vraiment apprécié The Artful Escape car il n’a fallu que quatre heures pour jouer et il n’a pas vraiment beaucoup de gameplay. Mais en tant qu’expérience audiovisuelle, c’était de premier ordre. Pourtant, Outer Wilds DLC la semaine prochaine et il y a un jeu appelé Unsighted à venir sur Game Pass, PlayStation 4 et Switch le 30 qui pourrait être bien.

Simundo

CG : Unsighted n’était pas sur notre radar, mais cela semble assez prometteur.

Espacées

J’ai donc acheté un nouveau SSD WD pour ma PlayStation 5. J’ai ouvert la baie pour installer le nouveau disque et j’ai essayé de dévisser la vis et l’entretoise, mais c’était beaucoup trop serré et je ne peux pas l’enlever maintenant. J’ai essayé de contacter Sony, mais je n’ai reçu aucune réponse et j’ai même essayé Twitter, mais encore une fois, aucune réponse.

Je recherche une vis et une entretoise de remplacement qui conviendraient à la PlayStation 5, car il y a de la place dans la baie pour le lecteur. Quelqu’un a-t-il eu le même problème et qu’a-t-il fait au final ? J’ai vu des jeux de vis SSD sur Amazon, mais je ne sais pas s’ils conviendraient ou non. Merci d’avance.

Cu8e5 (gamertag)/Cubes (ID PSN)

Conseils juridiques

Je ne suis pas avocat. Je ne connais rien à la loi, mais quelqu’un peut-il m’expliquer quel est l’intérêt de l’affaire Epic Games contre Apple ? Est-ce l’exemple le plus extrême d’une entreprise faisant quelque chose de vraiment stupide, que tout le monde a dit être stupide et n’irait que dans un sens, puis ils ont quand même agi surpris alors que tout le monde sauf eux avait raison ?

Je veux dire, qu’est-ce qu’Epic s’attendait à ce qu’il se passe? Pour Apple de hausser les épaules et de faire comme si cela ne s’était pas produit ? Je ne sais pas combien Epic paie ses avocats, mais pour 50 £ et un paquet de puces, j’aurais pu leur dire qu’ils enfreignaient délibérément les règles d’Apple, puis les poursuivre en justice n’allait pas bien se passer. Ils ont même dit qu’ils l’avaient prévu et que c’est l’une des principales choses qui ont fait en sorte que les choses ne tournent pas en leur faveur.

Évidemment, il y a des gens très intelligents qui travaillent chez Epic Games. Ils ont fait Unreal après tout et Fortnite et tout le reste mais je pense que quelque chose arrive aux gens vraiment riches quand ils ont eu un avant-goût du succès, ils ne peuvent plus comprendre que les choses ne se passent pas toujours comme prévu et qu’il n’y a rien qu’ils puissent faire pour arrêter. Le monde est fou.

Vert

Assez bien

J’ai déjà entendu de mauvaises choses à propos de Kena : Bridge Of Spirits mais je dois dire que ça a l’air assez incroyable pour un jeu indépendant, PlayStation 5 ou non. C’est dommage que ce ne soit pas si génial à jouer, mais le fait que ça aille bien est une assez grande réussite en soi et je regarderai Ember Labs à l’avenir avec un certain intérêt.

J’espère également voir plus de développeurs indépendants être capables de faire des graphismes de cette qualité, car entre cela et Sable et Eastward, même les jeux indépendants ratés sont meilleurs que leurs équivalents à gros budget. Il serait ironique que de meilleurs graphismes aggravent la qualité globale des indépendants, mais je ne pense pas que ce soit ce qui se passe ici et cela continuera à voir de nouveaux jeux passionnants d’une variété de développeurs.

Gorgone

Le génie est lâche

Je ne connais pas FIFA 23 et au-delà du free-to-play. Cela semble être une bonne idée en théorie, mais si EA le fait comme un moyen d’éviter le contrôle du gouvernement, cela signifie qu’ils vont simplement doubler les microtransactions et les arnaques Ultimate Team.

Je me rends compte qu’il ne sert à rien de s’en plaindre, puisque c’est le fait qu’il soit populaire qui est le problème. EA ne ferait pas ce genre de choses si les gens ne paient pas pour cela, mais j’aimerais vraiment qu’ils ne le fassent pas. C’est une telle arnaque et le nombre de personnes qui gaspillent leur argent (ou l’argent de leurs parents) sur des objets numériques dénués de sens qui seront obsolètes dans un an est énorme.

Je ne sais pas trop quoi espérer, vraiment. Que les microtransactions soient interdites dans le monde et qu’EA se contente de vendre un nouveau jeu à 50 £ chaque année ? Ouais, ça n’arrive pas. Le génie est déjà sorti de la bouteille. Que les gens se rendent compte de l’arnaque des microtransactions et s’y opposent ? Je ne vois pas ça non plus. Ce n’est pas comme si c’était un nouveau phénomène et alors que tout le monde aime se plaindre de quelque chose dans lequel il n’est pas investi, les fans de football ne veulent pas que FIFA ou Ultimate Team en souffrent.

Je crains que nous ne soyons pris dans une spirale descendante dont nous ne sortirons jamais. Surtout maintenant que le PSE semble avoir signé son propre arrêt de mort.

Casper

La boîte de réception fonctionne également

Je ne connais pas la différence entre Xbox Live et PSN mais je peux vous dire que le haut débit Sky est affreux. Je l’ai quitté plus tôt dans l’année pour aller chez Virgin Media et bien qu’ils ne soient pas géniaux, au moins ils semblent se rendre compte que la réparation de votre haut débit fait partie de leur travail.

Fénix

Quoi, accrochez-vous ? Fortnite n’est plus sur iPhone et ne le sera peut-être plus jamais ? A quoi pensait Epic ? Je suppose que la version mobile était probablement la plus rentable ?

Gantz

gC : En fait, les versions de console sont. Probablement parce que Fortnite n’est pas si gros en Chine (mais PUBG l’est, étonnamment).

Le sujet brûlant de cette semaine

Le sujet de la boîte de réception de ce week-end a été suggéré par le lecteur notoriouschucky, qui demande quel jeu vidéo estimez-vous valoir une note complète de 10/10 ?

Accepter que 10/10 ne signifie pas que quelque chose est littéralement parfait, à quel jeu donneriez-vous cette note et pourquoi ? Dans quelle mesure a-t-il été évalué à sa sortie et pensez-vous qu’il a obtenu la reconnaissance qu’il méritait – et sinon, pourquoi pas ?

Qu’est-ce qui rend ce jeu particulier meilleur que n’importe quelle suite ou jeu similaire et dans quelle mesure vous attendez-vous à ce qu’il vieillisse avec le temps ? Si c’est déjà un vieux jeu, comment sa réputation a-t-elle changé au fil du temps et combien de vie y a-t-il encore ?

Les petits caractères

De nouvelles mises à jour de la boîte de réception apparaissent chaque matin en semaine, avec des boîtes de réception spéciales Hot Topic le week-end. Les lettres des lecteurs sont utilisées au mérite et peuvent être modifiées en termes de longueur et de contenu.

Vous pouvez également soumettre votre propre fonctionnalité de lecture de 500 à 600 mots à tout moment, qui, si elle est utilisée, sera affichée dans le prochain créneau disponible du week-end.

