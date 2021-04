Était-ce un piège à ours?

Compartir

Lorsque Bitcoin (BTC) a perdu le soutien de 52000 dollars le 22 avril, le taux de financement des contrats à terme est entré en territoire négatif. Cette situation inhabituelle provoque des shorts, les investisseurs qui parient sur la baisse des prix, versent des commissions toutes les huit heures.

Bien que le taux lui-même soit légèrement préjudiciable, cette situation incite les bureaux d’arbitrage et les teneurs de marché à acheter des contrats perpétuels (opérations inversées) tout en vendant simultanément de futurs contrats mensuels. Plus l’effet de levier à long terme est bon marché, plus les taureaux sont incités à ouvrir des positions, créant ainsi un parfait «piège à ours».

Taux de financement sur 8 heures des contrats à terme perpétuels sur marge BTC. Source: Bybt

Le graphique ci-dessus montre à quel point un taux de financement négatif est inhabituel et ne dure généralement pas longtemps. Comme le montrent des données récentes du 18 avril, cet indicateur ne doit pas être utilisé pour prédire les creux du marché, du moins pas de manière isolée.

Les contrats à terme mensuels sont mieux adaptés aux stratégies à plus long terme

Les contrats à terme ont tendance à se négocier avec une prime, du moins dans les marchés neutres haussiers u2014 et cela se produit pour tous les actifs, y compris les matières premières, les actions, les indices et les devises.

Cependant, les crypto-monnaies ont récemment connu une prime annualisée de 60% (base), ce qui est considéré comme très optimiste.

Contrairement au contrat perpétuel (reverse swap), les futures mensuelles n’ont pas de taux de financement. En conséquence, son prix sera très différent des échanges au comptant réguliers. Ces contrats à calendrier fixe éliminent la fluctuation observée des taux de financement et constituent le meilleur instrument pour les stratégies à plus long terme.

Prime annualisée des contrats à terme OKEx 1 mois Bitcoin (base). Source: Skew

Comme le montre le graphique ci-dessus, regardez comme la prime des contrats à terme sur 1 mois (de base) est entrée dans des niveaux dangereusement surendettés, épuisant les possibilités de stratégies haussières.

Même ceux qui achetaient auparavant des contrats à terme dans l’espoir d’un nouveau rallye au-dessus du sommet historique de 64 900 $ étaient incités à réduire leurs positions.

La baisse du coût des stratégies haussières pourrait créer des pièges pour les ours

Alors qu’un coût de 30% ou plus pour ouvrir des positions longues est prohibitif pour la plupart des stratégies haussières, puisque le taux de base tombe en dessous de 18%, il devient généralement moins cher pour les contrats à terme longs que l’achat d’options d’achat. Ce marché des dérivés de 11 milliards de dollars est traditionnellement très cher pour les taureaux, principalement en raison de la forte volatilité caractéristique du BTC.

Contrats d’options d’achat Bitcoin pour le 25 juin. Source: Deribit

Par exemple, l’achat d’une protection à la hausse avec une option d’achat de 60 000 $ avant le 25 juin coûte actuellement 4 362 $. Cela signifie que le prix doit augmenter à 64 362 $ pour que votre acheteur en profite, soit une augmentation de 19,7% par rapport à 50 423 $ en deux mois.

Alors que le contrat d’option d’achat offre un effet de levier infini sur une petite position de départ, il a moins de sens pour les taureaux que la prime à terme de 3% de juin. Une position longue à effet de levier 5x rapportera un profit de 120% si BTC atteint le même montant de 64362 $. Pendant ce temps, l’acheteur de l’option d’achat de 60000 $ exigerait que le prix du Bitcoin passe à 77750 $ pour le même bénéfice.

Par conséquent, alors que les investisseurs n’ont aucune raison de célébrer la correction de 27% qui s’est produite au cours des neuf derniers jours, les investisseurs pourraient interpréter le mouvement comme un «verre à moitié plein».

Plus les coûts des stratégies haussières sont bas, plus les taureaux sont incités à créer un «piège à ours» parfait, propulsant Bitcoin vers un support plus confortable à 55 000 $.

Les opinions exprimées ici sont uniquement celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Tout mouvement d’investissement et de commerce comporte des risques. Vous devez faire vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.