Était-ce un possible Easter Egg dans Emily à Paris ?

Emily sera-t-elle l’objet de l’obsession de Joe ?

Une frénésie rapide d’Emily à Paris, la saison deux, qui a débuté le 22 décembre, semble reprendre de manière hilarante là où se termine la troisième saison de You: nos deux protagonistes bien-aimés sont à un carrefour romantique … et maintenant dans la même ville en même temps temps.

Revenons en arrière avec quelques spoilers: Joe (Penn badge) a atterri à Paris pour retrouver sa supposée âme sœur, Marianne (Tati gabrielle). Pendant ce temps, Émilie (Lily Collins) a été vue pour la dernière fois en train d’équilibrer sa relation naissante avec le chef Gabriel (Lucas Bravo) et son amitié avec son ex, Camille (Camille Razat).

Peut-être que ces deux personnages ont plus en commun que l’amour des chapeaux : alors que Joe découpe les ex-amants et ceux qui se dressent sur son chemin, Emily est connue pour massacrer la langue française. De plus, ce duo d’expatriés américains sont tous les deux de fiers adultères. Ils devraient totalement finir ensemble, non ? Eh bien, chanceux, nous venons de repérer un œuf de Pâques inattendu qui pourrait réaliser nos rêves de croisement Netflix.