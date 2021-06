Était-ce vraiment la pensée des fans de Shake-Up Beastie Boys?

Pour un groupe qui s’était longtemps délecté de tromper ses fans avec des surprises et des virages à gauche, The Mix-Up était un mouvement que personne n’aurait pu prédire – non pas que les signes n’étaient pas là.

“Tu vois, je savais qu’ils allaient faire ça !” Beastie Boys jibe dans un e-mail envoyé aux fans, annonçant que The Mix-Up allait être un disque entièrement instrumental avec des titres comme “Electric Worm”, “Freaky Hijiki” et “The Melee”. Bien sûr, personne ne le savait vraiment, mais étant donné que les Beasties avaient depuis longtemps surmonté les problèmes d’échantillonnage qu’ils avaient poussés à l’extrême en bouclant leurs propres jams chargés de funk et en jetant joyeusement des instros imbibés de Hammond dans Vérifiez votre tête et Mauvaise communication – allant jusqu’à en sortir une collection sous le nom de The In Sound From Way Out ! – est-ce que The Mix-Up a été aussi bouleversant qu’il y paraissait ?

Écoutez The Mix-Up maintenant.

Son prédécesseur, Vers les 5 arrondissements, avait été un effort concerté pour enregistrer un album hip-hop pur et dur. Autoproduit et souvent axé sur le 11 septembre et ses conséquences, il a vu le groupe rendre hommage à la ville de New York – et, dans sa simplicité dépouillé, aux premières années du hip-hop, en plein lieu de naissance de la musique. The Mix-Up est donc un hommage à toutes les autres musiques qui ont inspiré les Beastie Boys au cours de leurs trois décennies et plus en tant que groupe.

“Je suis sûr que dans notre esprit, nous voulions faire un album funky Head Hunters/Meters/Politicians, mais il y a trop d’influences à ignorer”, écrit Ad-Rock dans Beastie Boys Book, avant de vérifier le nom de tout le monde. des guitaristes Jimi Hendrix et Viv Albertine de Slits à l’icône de la basse post-punk Jah Wobble, bassiste de jazz (et ancien Miles Davis sideman) Ron Carter, Elton John, et Stevie Wonder. « C’est comme si ESG, Silver Apples, The Meters, Pile, Le choc, The Ventures et The MGs ont enregistré ensemble, puis l’ont publié via Salsoul Records », conclut-il.

Avec le claviériste Money Mark et le percussionniste Alfredo Ortiz de retour en studio, les Beasties ont pu jammer d’une manière qu’ils n’avaient pas depuis tournée pour bonjour méchant. “Cela faisait littéralement des années que moi, Adam, Mike et Mark n’avions fait de la musique ensemble”, se souvient Ad-Rock, “et nous avons raté ce sentiment spontané d’improviser avec des objets physiques, loin d’un ordinateur. Nous n’avions pas de grand concept ou d’objectif spécifique en tête pour ce que nous voulions faire, nous savions simplement que nous voulions que ce soit en direct et direct. Et amusant.”

Il y avait, cependant, un concept qui a saigné dans les sessions de studio et la tournée que le groupe a prise pour soutenir l’album. “Si votre groupe doit enregistrer un disque entièrement instrumental, vous devriez vous habiller en conséquence, comme des chats de jazz”, a déclaré Ad-Rock. Travaillant en studio cinq jours par semaine, le groupe s’habillait « uniquement des années 1956-1964 », comme on en trouve sur eBay et dans les friperies.

Alors, berçant le look vieillissant du chat jazz, Beasties a sorti un album dont les grooves Hammond étaient tout droit sortis du Jimmy Smith livre de règles. Non pas qu’ils l’aient joué aussi droit que ça. Toujours perturbateurs, ils n’ont pas pu s’empêcher de tourner des morceaux qui se sont retrouvés dans un endroit assez différent de celui où ils avaient commencé. La ligne de basse post-punk funeste qui ouvre “The Rat Cage” traverse finalement un fourré de guitares rugueuses, de percussions nerveuses et de ce qui ressemble à un essuie-glace crevé avant d’émerger de l’autre côté comme le fondement de quelque chose de plus carnavalesque. Ailleurs, le groove décontracté de “Off The Grid” ne tarde pas à devenir complètement hors piste dans quelque chose qui, entre les mains d’un autre groupe, aurait pu constituer la base d’un hymne d’été sur grand écran. Certains morceaux sont moins capricieux, se verrouillant dans des grooves qui ne s’arrêteront pas – mais les Beasties n’ont jamais hésité à diffuser leur Blaxploitation fixation.

Sorti le 26 juin 2007, The Mix-Up sera le dernier album des Beasties de la décennie. En leur remportant un Grammy du meilleur instrument pop et en jetant les bases de l’auto-échantillonnage complexe de la partie 2 du Hot Sauce Committee, c’était un bon moyen de se déconnecter un peu – même si certains fans se demandaient pourquoi ces trois MC s’étaient abstenus de passer le micro pour tout un album.

Au Royaume-Uni, cependant, le magazine Uncut a vu le fil conducteur de la liberté sampleadelic de La boutique de Paul jusqu’ici, qualifiant The Mix-Up de « la meilleure collection de disques jamais complètement digérée et réinventée par un groupe de gars amoureux du son. c’est-à-dire, exactement ce que le hip-hop est censé être… »

Le Mix-Up peut être acheté ici.