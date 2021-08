Étape 10 de La Vuelta Roquetas de Mar-Rincón de la Victoria: profil, horaire et où regarder à la télévision

in

Aujourd’hui, mardi 24 août, la dixième étape de La Tour d’Espagne 2021 Entrez Roquetas de Mar et Rincón de la Victoria (190,2 kilomètres). Après la journée de repos, l’étape de ce mardi est peut-être la plus propice à la réussite de toute évasion, avec un profil assez plat.

Heure de sortie: 12h15, CET.

Heure d’arrivée (approximative): 17:20 heures, CET.

Vous pouvez suivre l’étape d’aujourd’hui en ligne sur SPORT à partir de 12h15 (CET) et à la télévision via Teledeporte, La1 et Eurosport.

Profil et parcours de l’étape 10 de La Vuelta a España

