Étape 13 de La Vuelta Belmez

in

27/08/2021 à 06:00 CEST

Aujourd’hui, vendredi 27 août, la treizième étape de La Tour d’Espagne 2021 Entrez Belmez et Villanueva de la Serena (203,7 kilomètres). Une des dernières opportunités pour les sprinteurs de tirer le meilleur d’eux-mêmes dans l’une des rares étapes de plat qui restent, malgré la chaleur d’Estrémadure et les plus de 200 kilomètres qu’ils devront parcourir.

Heure de sortie: 12:25 heures, CET.

Heure d’arrivée (approximative): 17:30 heures, CET.

Vous pouvez suivre l’étape d’aujourd’hui en ligne sur SPORT à partir de 12h25 (CET) et à la télévision via Teledeporte, La1 et Eurosport.

Profil et parcours de l’étape 13 de La Vuelta a España

| SPORT