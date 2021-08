Étape 14 de La Vuelta Don Benito

in

28/08/2021 à 06:00 CEST

Aujourd’hui, samedi 28 août, la quatorzième étape de La Tour d’Espagne 2021 Entrez Don Benito et Pic Villuercas (165,7 kilomètres). Revenez aux étapes de montagne difficiles avec deux montées vers Pico Villuercas, 15% de rampes et une deuxième montée plus longue jusqu’à la ligne d’arrivée depuis Guadalupe. Il est temps que les favoris brillent.

Heure de départ (approximative): 11h15, CET.

Heure d’arrivée (approximative): 17h30, CET.

Vous pouvez suivre l’étape d’aujourd’hui en ligne sur SPORT à partir de 11h15 (CET) et à la télévision via Teledeporte, La1 et Eurosport.

Profil et parcours de l’étape 14 de La Vuelta a España

