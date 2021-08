Étape 16 de La Vuelta Laredo

in

31/08/2021 à 06:00 CEST

Aujourd’hui, mardi 31 août, la seizième étape de La Tour d’Espagne 2021 Entrez Laredo et Santa Cruz de Bezana (180 kilomètres). Étape plate qui peut être la dernière chance pour les sprinteurs de cette édition de faire la différence. Le sprint massif à la fin sera le plus intéressant et où nous verrons les meilleures batailles.

Heure de départ (approximative): 11h25, CET.

Heure d’arrivée (approximative): 17:20 heures, CET.

Vous pouvez suivre l’étape d’aujourd’hui en ligne sur SPORT à partir de 11h25 (CET) et à la télévision via Teledeporte, La1 et Eurosport.

Profil et parcours de l’étape 15 de La Vuelta a España

