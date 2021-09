Étape 18 de La Vuelta Salas

09/02/2021 à 06:00 CEST

Aujourd’hui, jeudi 2 septembre, la dix-septième étape de La Tour d’Espagne 2021 Entrez Pièces et Altu d’El Gamoniteiru (162,6 kilomètres). L’une des étapes les plus difficiles de La Vuelta en raison de ses dénivelés accumulés, avec un col de catégorie spéciale et le sommet Alberto Fernández, et les 15 kilomètres de l’Altu d’El Gamoniteiru, en hausse constante de 10 à 12 %.

Heure de départ (approximative): 11h15, CET.

Heure d’arrivée (approximative): 17:20 heures, CET.

Vous pouvez suivre l’étape d’aujourd’hui en ligne sur SPORT à partir de 11h15 (CET) et à la télévision via Teledeporte, La1 et Eurosport.

Profil et parcours de l’étape 18 de La Vuelta a España

| SPORT