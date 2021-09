Étape 19 de La Vuelta Tapia

in

09/03/2021 à 06:00 CEST

Aujourd’hui, vendredi 3 septembre, la dix-septième étape de La Tour d’Espagne 2021 Entrez mur et Monfort de Lemos (191,2 kilomètres). Étape de moyenne montagne qui relie la Galice à la Principauté des Asturies et représente l’une des opportunités d’évasion les plus évidentes de toute la Vuelta a España.

Heure de départ (approximative): 10h30, CET.

Heure d’arrivée (approximative): 17:20 heures, CET.

Vous pouvez suivre l’étape d’aujourd’hui en ligne sur SPORT à partir de 10h30 (CET) et à la télévision via Teledeporte, La1 et Eurosport.

