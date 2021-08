Étape 2 de La Vuelta : profil, programme et où la regarder à la télévision

La deuxième étape de la Vuelta a España 2021 entre Caleruega et le quartier de Gamonal à Burgos (166,7 kilomètres), c’est la première occasion pour les sprinteurs de briller dans la Vuelta 2021.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Un parcours complètement plat dans lequel pour les plus rapides du peloton les seuls problèmes pour atteindre le sprint massif sont l’apparition possible de vent – qui est attendu et peut détruire la journée – et la force et l’entêtement des aventuriers qui tenteront d’avancer une escapade.

Étape pour le Pro Continental Caja Rural, Euskaltel Euskadi, le Burgos BH local pour commencer à animer la course -tous à la maison ou près d’elle-, et pour Arnaud Demare (FRA/Groupama), Fabio Jakobsen (NED) pour apparaître à la fin / Deceuninck), Jasper Philipsen (BEL / Alpecin et compagnie. Soit les grands favoris des arrivées en masse.

Étape 2 du Tour d’Espagne 2021

| LVE

“Segunda etapa y primera llegada al sprint en un inicio de Vuelta especialmente generoso en cuanto a oportunidades para velocistas. Una etapa en línea que servirá para determinar qué equipos se postulan para controlar la carrera en esta y futuras etapas”, avanza el director deportivo de Le retour, Fernando Escartin.

Heure de sortie: 13:32 heures, CET.

Heure d’arrivée: 17:30 heures, CET.